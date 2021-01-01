

مواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2 قبل الإعلان الرسم مواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2 قبل الإعلان الرسم

في ظل اقتراب، موعد الإعلان الرسمي، عن الهاتف OnePlus Nord CE 2، ظهر الآن تسريب جديد، يكشف عن المواصفات الرئيسية، التي سيصل بها هذا الهاتف، حيث سيضم معالج Dimensity 900، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم شاشة بمعدل تحديث عال، وسيتراوح سعره بين 315 دولارا، و370 دولارا، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على المواصفات، التي تم تسريبها،



يشير التسريب الجديد، إلى أن الهاتف، OnePlus Nord CE 2، سيصل بشاشة AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنه سيصل بمعالج ثماني النواة، من فئة Dimensity 900 5G، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، ومن المتوقع أن يكون، أول هاتف من ون بلس، يصل بشكل مسبق، بنظام Android 12، الأحدث من جوجل.



سيتوفر هذا الهاتف القادم، مع كاميرا أمامية، موجودة في ثقب صغير، أعلى الزاوية اليسار، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أنه، سيتوفر مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة السرعة، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة، عن استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ووفقا لهذا التسريب أيضا، فالهاتف OnePlus Nord CE 2، يضم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وعلاوة على ذلك، فإن التصميم لن يتغير عن الإصدار السابق، وسيحتفظ بالإطار البلاستيكي، وشاشة Gorilla Glass في الأمام والخلف.وفي النهاية، نتوقع أن يتم الإعلان، عن هذا الهاتف، مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو بداية شهر يناير، من العام المقبل 2022، ومع ذلك يجب أن ننتظر حتى تخرج، OnePlus، في تقرير رسمي، وتبرز المواصفات المهمة، في هاتف OnePlus Nord CE 2، وتحدد موعد الإعلان الرسمي.