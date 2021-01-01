أجهزة قد تحدث نقلة نوعية في عالم الحواسب

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أجهزة قد تحدث نقلة نوعية في عالم الحواسب

ظهرت مؤخرا فئة جديدة من الحواسب التي تتمتع بمواصفات عملية مميزة عن جميع الأجهزة المحمولة المطروحة حاليا.

وأكثر ما يميز حواسب FrameWork الجديدة هو تصميمها الذي يجعل إمكانية إصالاحها واستبدال قطعها أو تحديث مكوناتها أمرا بسيطا جدا حتى بالنسبة للمستخدمين أو المبتدئين في إصلاح الإلكترونيات، ففي حال الرغبة في استبدال إحدى مكونات الحاسب الداخلية يكفي إزالة لوحة المفاتيح في الجهاز لتظهر بقية المكونات موصولة بطريقة سهلة وغير معقدة.

والأمر المميز في هذه الحواسب أيضا هو ان هيكلها الخارجي مزود بمنافذ سهلة الفك والتركيب يمكن استبدالها بسهولة لتركيب منفذ USB إضافي أو منفذ HDMI أو أي منفذ للسماعات أو لوصل الملحقات الخارجية.

وتأتي هذه الأجهزة بعدة فئات تتراوح أسعارها ما بين 749 و2000 دولار، وزودت هذه الحواسب بشاشات أساسية بمقاس 13.5 بوصة بدقة عرض (1504/2256) بيكسل، وسطوعها يصل إلى 440 شمعة/م، وذواكر وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت، وذواكر داخلية تبدأ سعاتها من 512 غيغابايت وتصل إلى 8 تيرابايت، كما حصلت على معالجات Core i5-1135G7 و Core i7-1165G7 و Core i7-1185G7.

المصدر: روسيا اليوم

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