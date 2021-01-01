ظهرت مؤخرا فئة جديدة من الحواسب التي تتمتع بمواصفات عملية مميزة عن جميع الأجهزة المحمولة المطروحة حاليا.
وأكثر ما يميز حواسب FrameWork الجديدة هو تصميمها الذي يجعل إمكانية إصالاحها واستبدال قطعها أو تحديث مكوناتها أمرا بسيطا جدا حتى بالنسبة للمستخدمين أو المبتدئين في إصلاح الإلكترونيات، ففي حال الرغبة في استبدال إحدى مكونات الحاسب الداخلية يكفي إزالة لوحة المفاتيح في الجهاز لتظهر بقية المكونات موصولة بطريقة سهلة وغير معقدة.
والأمر المميز في هذه الحواسب أيضا هو ان هيكلها الخارجي مزود بمنافذ سهلة الفك والتركيب يمكن استبدالها بسهولة لتركيب منفذ USB إضافي أو منفذ HDMI أو أي منفذ للسماعات أو لوصل الملحقات الخارجية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أجهزة قد تحدث نقلة نوعية في عالم الحواسب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق