

مواصفات وأسعار هاتف Ulefone Note 12P مواصفات وأسعار هاتف Ulefone Note 12P

في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت شركة Ulefone، عن الهاتف Ulefone Note 12P، صاحب المواصفات الاقتصادية، والسعر المنخفض، الذي لا يتخطى 150 دولارا، حيث يأتي هذا الهاتف، مع شاشة كبيرة بجودة جيدة، ومعالج ثماني النواة، من الفئة الاقتصادية، و3 كاميرات في الخلف، بالإضافة إلى بطارية ضخمة جدا، تصل سعتها إلى 7700 ملي أمبير، وغيرها من المواصفات الممتازة، التي سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Note 12P.



مواصفات هاتف Ulefone Note 12P

يتوفر هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، حجمها 6.82 بوصة، ودقتها 1640×720 بكسل، وجودتها HD+، كما أن الهاتف Ulefone Note 12P، يتوفر بمعالج ثماني النواة، من فئة Unisoc SC9863A، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة IMG8322، بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11، وبأحدث واجهة مستخدم من Ulefone، ويتوفر مع ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.



الكاميرات الخلفية، للهاتف Ulefone Note 12P، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

قد يعجبك أيضا...

وعلاوة على ذلك، فإن البطارية تعتبر هي الأبرز، في هذا الهاتف، حيث تأتي بسعة 7700 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، ولكن علبة الشراء ستضم، شاحنا عاديا بقوة 10، وبالرغم من ذلك، يتم شحن البطارية من خلال، المنفذ الأحدث USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في منفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، ودعم مستشعر بصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو، والراديو FM.سعر الهاتف Ulefone Note 12Pسعر الهاتف Ulefone Note 12P، يبلغ حوالي 147 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.