

جيلي تطلق سيارتها العائلية أوكافانجو الهايبرد في مصر جيلي تطلق سيارتها العائلية أوكافانجو الهايبرد في مصر

كشفت مجموعة أبو غالى موتورز الوكيل الحصري لعلامة جيلي في مصر، عن أسعار ومواصفات سيارة أوكافانجو الجديدة لأول مرة في السوق المصرية.



مواصفات أوكافانجو موديل 2022

وتأتي السيارة أوكافانجو مزودة بمحرك الدفع (hybrid) الهجين وهو نظام يوفر فى استهلاك الوقود بنسبة 20% و يقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، ومكون من محرك سعته 1500 سى سى ومحرك كهربى ((EMS system يولدا معاً قوة 190 حصان وعزم دوران 300 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم ، بالإضافة إلى ناقل حركة سبعة سرعات DCT WET ينقل بسرعة تصل إلى أقل من 0.2 ثانية ، وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.



أما أهم ما يميز أوكافانجو هو التعدد الكبير في الاستخدامات للمساحات الداخلية للسيارة، فهي تحتوي على 7 مقاعد منفصلة، الصف الثاني من مقاعد السيارة يحتوي على 3 مقاعد منفصلة والصف الثالث مقعدين ، كما يمكن طي الصفين الخلفيين أو الصف الثالث فقط كمساحة للتخزين مع مساحة تبلغ ما بين 1200 و 2050 لتر بطول 2.2 متر ، بالإضافة إلى 42 مكان مختلف للتخزين، وتأتي السيارة بنظام مكيف هواء ثلاثي النطاق منفصل بقوة كبيرة تبرد السيارة كلها في 3 دقائق فقط، مع إمكانيات أخرى متعددة تجعلها مناسبة للأسر الكبيرة ورحلات السفر الطويلة.

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أسعار أوكافانجو موديل 2022وتأتي أوكافانجو بفئتين، تتميز الثانية منها بوجود فتحة سقف بانوراما، كراسي جلد ، تحكم كهربائي بكرسي السائق والراكب الأمامي ، مع كاميرا 360 درجة، تحكم كهربي في فتح الشنطة مع حفظ الوضعية، مع 6 وسائد هوائية.وجاءت أسعار أوكافانجو الفئة الأولى 400 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثانية 550 ألفاً ، وتقدم جيلي أوتو مصر – أبو غالي تسهيلات للدفع من خلال شريكتها أبو غالي فينانس للحلول المالية.