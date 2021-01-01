

الحكومة الألمانية الجديدة تبذل قصارى جهدها لاستمرار السيارات الكهربائية الحكومة الألمانية الجديدة تبذل قصارى جهدها لاستمرار السيارات الكهربائية

أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة أنها تمدد النظام الحالي لمدفوعات الحوافز في البلاد لمشتري السيارات الكهربائية والهجينة لمدة عام، وذلك لأنها تخطط بعد ذلك فرض متطلبات أكثر صرامة للحصول على الدعم للسيارات الكهربائية.



وسيستمر تطبيق النظام الحالي للعام المقبل، مما يجعل مشتري السيارات الكهربائية فقط مؤهلين للحصول على حوافز تصل إلى 9000 يورو (حوالي 10200 دولار) وتأهيل مشتري السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء مقابل 6750 يورو.



قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني الجديد، إن الحكومة تحاول ضمان «الاستمرارية» للسيارات الكهربائية بينما تعمل على نظام جديد، وفقًا للموقع الإخباري «clickondetroit».

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وتابع: «سنصبح أكثر طموحًا مع الدعم في المستقبل، من أجل زيادة تعزيز التنقل الكهربائي وتقوية حماية المناخ».تريد الحكومة الجديدة أن يكون لديها ما لا يقل عن 15 مليون سيارة كهربائية بالكامل على الطريق بحلول عام 2030.وتهدف أيضًا إلى تكثيف الجهود ضد تغير المناخ من خلال توسيع استخدام الطاقة المتجددة وتقديم خروج ألمانيا من الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الأمام اعتبارًا من عام 2030 «بشكل مثالي» حتى عام 2038.وقالت وزارة الاقتصاد والمناخ التي تم إنشاؤها عندما تولت الحكومة الألمانية الجديدة مهامها الأسبوع الماضي، إنها ستوفر مدفوعات تبدأ من عام 2023 «للسيارات الكهربائية التي من الواضح أن لها تأثيرا إيجابيا على حماية المناخ».