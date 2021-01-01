أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة أنها تمدد النظام الحالي لمدفوعات الحوافز في البلاد لمشتري السيارات الكهربائية والهجينة لمدة عام، وذلك لأنها تخطط بعد ذلك فرض متطلبات أكثر صرامة للحصول على الدعم للسيارات الكهربائية.
وسيستمر تطبيق النظام الحالي للعام المقبل، مما يجعل مشتري السيارات الكهربائية فقط مؤهلين للحصول على حوافز تصل إلى 9000 يورو (حوالي 10200 دولار) وتأهيل مشتري السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء مقابل 6750 يورو.
قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني الجديد، إن الحكومة تحاول ضمان «الاستمرارية» للسيارات الكهربائية بينما تعمل على نظام جديد، وفقًا للموقع الإخباري «clickondetroit».
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التعليقات على الحكومة الألمانية الجديدة تبذل قصارى جهدها لاستمرار السيارات الكهربائية
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