المربع نت – كتبنا منذ عدة أشهر عن انطلاق الحملة التشويقية الرسمية لرولزرويس سبيكتر الجديدة كلياً، أول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة البريطانية الأفخم، مع استهداف طرحها في الربع الأخير من 2023.
نعلم أن سبيكتر الجديدة ستحل محل موديل رايث الحالي، والآن أشار تقارير هام جديد من Autocar إلى استخدام سبيكتر لمحرك كهربائي من تطوير مجموعة بي إم دبليو.
مع ذلك نؤكد أن رولزرويس سبيكتر ستحصل على منصة كهربائية خاصة بها، ولكن مع اقتراض المحرك والبطاريات من بي إم دبليو لتفادي التكلفة المرتفعة لتطوير هذه المكونات الرئيسية من الصفر.
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التعليقات على تسريب مواصفات الأداء لرولزرويس سبيكتر أول سيارة كهربائية للعلامة
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