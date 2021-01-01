

تسريب مواصفات الأداء لرولزرويس سبيكتر أول سيارة كهربائية للعلامة تسريب مواصفات الأداء لرولزرويس سبيكتر أول سيارة كهربائية للعلامة

المربع نت – كتبنا منذ عدة أشهر عن انطلاق الحملة التشويقية الرسمية لرولزرويس سبيكتر الجديدة كلياً، أول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة البريطانية الأفخم، مع استهداف طرحها في الربع الأخير من 2023.



نعلم أن سبيكتر الجديدة ستحل محل موديل رايث الحالي، والآن أشار تقارير هام جديد من Autocar إلى استخدام سبيكتر لمحرك كهربائي من تطوير مجموعة بي إم دبليو.



مع ذلك نؤكد أن رولزرويس سبيكتر ستحصل على منصة كهربائية خاصة بها، ولكن مع اقتراض المحرك والبطاريات من بي إم دبليو لتفادي التكلفة المرتفعة لتطوير هذه المكونات الرئيسية من الصفر.

وتقوم بي إم دبليو بتطوير هذا المحرك الكهربائي الجديد حالياً مع توقعات باستخدامه في موديل iX بالإضافة إلى رولزرويس سبيكتر، بقوة تقديرية 600 حصان ونظام دفع رباعي وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 4 ثواني في موديل iX، وهي أرقام أداء جيدة ومنافسة لمحرك 12 سلندر الأسطوري لرولزرويس.ونعلم أن سبيكتر تخضع حالياً لبرنامج اختباري مكثف يغطي أكثر من 2.5 مليون كيلومتر، وسيتم صنع السيارة باليد في مصنع Goodwood للعلامة في نفس خطوط إنتاج الموديلات الحالية.



