

صور تجسسية جديدة لمرسيدس GLE موديل 2023.. شاهد صور تجسسية جديدة لمرسيدس GLE موديل 2023.. شاهد

التقطت عدسات المصورين صورًا تجسسية جديدة لمرسيدس GLE الجديدة موديل 2023 لكن بالكسوة التمويهية التي تغطي معظم معالمها المعاد تصميمها.



ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ستخضع مرسيدس GLE لتحديثات منتصف دورة الحياة مع معالجة جديدة للتصميم الخارجي، مع مصد أمامي جديد ومصابيح إضاءة ليد معاد تصميمها بالكامل وشبكة هوائية جديدة، مع مآخذ هواء موضوعة في الجزء السفلي للهيكل.



من الناحية الخلفية للسيارة تبدو شبيهة بالموديل الحالي بلا تغيير كبير، مع بعض التعديلات على مصابيح الإضاءة.

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وبالنسبة للمقصورة الداخلية، ستكون من نصيبها التحديث الأكبر، مع إضافة أحدث التقنيات الحديثة وشاشة معلومات وترفيه جديدة مع إعادة تنجيد المقاعد وعجلة قيادة بشكل مختلف، و هي نفس استراتيجيات التغيير المتبعة مع مرسيدس الفئة E التي حصلت هي الأخرى على فيس ليفت.ومن المتوقع أن تنافس الكروس أوفر من مرسيدس عددا كبيرا من المنافسين في الفئة التي تعج بالمركبات ذات الأشكال والألوان المختلفة، من أشهرهم فولفو XC90 الجيل التالي ورينج روفر سبروت الجديدة.و تأتي مرسيدس GLE بـ 6 خيارات لمجموعة نقل الحركة تبدأ من فئة تجهيز 300d بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 268 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، الفئة الأعلى 400d وتأتي بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر بقوة 325 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر.وتوفر مرسيدس أيضا نسخة هايبرد من GLE موديل 2023 وتأتي بمحرك احتراق سعة 2 لتر ديزل مع محرك كهربائي يعمل بجهد 31 كيلو واط في الساعة بقوة إجمالية 316 حصان.