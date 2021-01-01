

سوبارو تطرح إعلانا تشويقيا لسولتيرا الكهربائية بالكامل موديل 2022 سوبارو تطرح إعلانا تشويقيا لسولتيرا الكهربائية بالكامل موديل 2022

نشرت سوبارو صورا تشويقيا جديدة لطراز سولتيرا الكهربائي بالكامل الجديد موديل 2022.



ووفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في السيارات، تنتمي سولتيرا الكهربائية إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، وستكون متوفرة في الدول الأوروبية والمملكة المتحدة من منتصف 2022 وستكون المنافسة الأقوى لطرازات فورد موستنج ماك E وسكودا enyaq iv وهو ما يعني أن العلامة التجارية لن تكتفي بطرحها في موطنها الأصلي اليابان فقط، بل تنوي التنافس بها عالميا.



تتشارك سوبارو سولتيرا 2023 في تقنياتها وشكل الهيكل مع تويوتا bZ4x الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض الجديدة ، لأنه تم بناءها بعد الشراكة الثناية بين الشركتين وهي تشكل جزءًا من مشروع EV للسيارات الكهربائية المشترك للعلامتين التجاريتين. لذلك تأتي سولتيرا بنفس حزمة البطارية التي تعمل بجهد 71.4 كيلو وات في الساعة مع إتاحة نفس مجموعات نقل الحركة الخاصة بتويوتا bZ4x .

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تأتي فئة التجهيز الأساسية المبدئية من سوبارو سولتيرا بمحرك أحادي يزأر بقوة 201 حصانًا ويبلغ أقصى مدى سير له حوالي 330 ميلاً. مع وجود خيار محرك مزدوج مع نظام الدفع الرباعي مع مدى سير 215 ميلاً.يأتي طراز سسولتيرا ذو الدفع الأمامي بعجلات مقاس 18 بوصة كمعيار قياسي، في حين يأتي طراز الدفع الرباعي باختيارين متحين في العجلات، إما مقاس 18 أو 20 بوصة مع فتحة سقف اختيارية.يبلغ طول سوبارو سولتيرا 4690 ملم وعرضها 1860 ملم وارتفاعها 1650 ملم ، وهي نفس ابعاد وحجم الجيل الحالي نمن طراز سوبارو فورستر. اعتمدت سولتيرا أيضًا بعض إشارات التصميم الجريئة من الفروستر الكهربائية للعلامة التجارية التي تم كشف النقاب عنها في وقت سابق من العام الحالي.