سوبارو تطرح إعلانا تشويقيا لسولتيرا الكهربائية بالكامل موديل 2022

نشرت سوبارو صورا تشويقيا جديدة لطراز سولتيرا الكهربائي بالكامل الجديد موديل 2022.
ووفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في السيارات، تنتمي سولتيرا الكهربائية إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، وستكون متوفرة في الدول الأوروبية والمملكة المتحدة من منتصف 2022 وستكون المنافسة الأقوى لطرازات فورد موستنج ماك E وسكودا enyaq iv وهو ما يعني أن العلامة التجارية لن تكتفي بطرحها في موطنها الأصلي اليابان فقط، بل تنوي التنافس بها عالميا.
تتشارك سوبارو سولتيرا 2023 في تقنياتها وشكل الهيكل مع تويوتا bZ4x الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض الجديدة ، لأنه تم بناءها بعد الشراكة الثناية بين الشركتين وهي تشكل جزءًا من مشروع EV للسيارات الكهربائية المشترك للعلامتين التجاريتين. لذلك تأتي سولتيرا بنفس حزمة البطارية التي تعمل بجهد 71.4 كيلو وات في الساعة مع إتاحة نفس مجموعات نقل الحركة الخاصة بتويوتا bZ4x .
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