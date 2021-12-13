ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الثلاثاء 14-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6513 15.7780
يورو 17.7110 17.8607
جنيـه إسترليـنى 20.7349 20.9090
دولار كنـدى 12.2171 12.3169
كرون دانمركى 2.3819 2.4016
كرون نرويجى 1.7285 1.7429
كرون سـويدى 1.7245 1.7390
فرنك سويسرى 17.0179 17.1574
100 ين يابانى 13.7824 13.8952
ريـال سعـودى 4.1719 4.2059
دينـار كويتى 51.5949 52.1466
درهم اماراتى 4.2608 4.2961
دولار اسـترالى 11.1657 11.2576
دينـار البحـرين 41.5011 41.8570
ريـال عمـانى 40.6465 40.9882
ريـال قطـرى 4.2643 4.3000
دينـار اردنـى 22.0441 22.2853
يوان صينى 2.4599 2.4802
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التعليقات على الاستقرار مستمر.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-12-2021
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