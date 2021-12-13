الاستقرار مستمر.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الثلاثاء 14-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي. العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6513 15.7780 يورو 17.7110 17.8607 جنيـه إسترليـنى 20.7349 20.9090 دولار كنـدى 12.2171 12.3169 كرون دانمركى 2.3819 2.4016 كرون نرويجى 1.7285 1.7429 كرون سـويدى 1.7245 1.7390 فرنك سويسرى 17.0179 17.1574 100 ين يابانى 13.7824 13.8952 ريـال سعـودى 4.1719 4.2059 دينـار كويتى 51.5949 52.1466 درهم اماراتى 4.2608 4.2961 دولار اسـترالى 11.1657 11.2576 دينـار البحـرين 41.5011 41.8570 ريـال عمـانى 40.6465 40.9882 ريـال قطـرى 4.2643 4.3000 دينـار اردنـى 22.0441 22.2853 يوان صينى 2.4599 2.4802

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