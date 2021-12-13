

تراجع المؤشر الرئيسى هامشيًا بمستهل التعاملات.. وتنفيذ صفقة سوديك تراجع المؤشر الرئيسى هامشيًا بمستهل التعاملات.. وتنفيذ صفقة سوديك

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي كس 100.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13832 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4604 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2134 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3152 نقطة.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تتنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك المصدرة وذلك لعدد 304.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.1 مليار جنيه.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة-رواد، 999 سهم، 177.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك التجاري الدولي (مصر) 50 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات للسياحية مليون سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهر والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، البنك المصري لتنمية الصادرات، المهندس للتأمين، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 12 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1000 سهم، 200 سهم، 130 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3385 سهم، 580 ألف سهم، على التوالي.



أعلنت شركات جي بي أوتو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 538 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، شراء الشركة الثانية 685 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.92%، شراء الشركة الثالثة 765 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.93%.

