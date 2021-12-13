

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تسلم ممثلي 150 شركة شهادات اجتياز برنامج « الابتكار الزراعي في مصر» الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تسلم ممثلي 150 شركة شهادات اجتياز برنامج « الابتكار الزراعي في مصر»

تسلمت 150 شركة مصرية شهادات الحصول على البرنامج التدريبي الذي نفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار مشروع الابتكار الزراعي في مصر AIP، واستهدف البرنامج زيادة الوعي في مجال المشتريات والزراعات التعاقدية، جاء ذلك على هامش فعاليات معرض «فوود أفريكا».



وتنظم الوكالة البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وتنفيذ شركة “كونسبت”، وشركة “انرووت” للاستشارات.



ويهدف مشروع الابتكار الزراعي إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد ما بعد الحصاد.

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وقالت لمياء المليجي ممثلة مشروع الابتكار الزراعي في مصر، إن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات في القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عدد من الحاصلات البستانية عالية القيمة، بما في ذلك النباتات الطبيعية والعطرية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.وأشارت إلى أنه يتم دعم المزارعين وجمعيات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات والابتكار التكنولوجي وتعزيز القنوات التسويقية.واكدت المليجي أن ذلك يتم من خلال ثلاث مسارات عمل رئيسية، وهم، الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الدعم المؤسسي بما في ذلك دعم منظمات المزارعين وجمعيات المنتجين، والابتكار من أجل الإنتاجية والاستدامة.كما يستهدف البرنامج نشر مفهوم الزراعة كعمل تجاري وتقديم عدد من المنح التي قد تساعد منظمات المزارعين على دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين القيمة المضافة والوصول إلى أسواق أكثر ربحية.