

لحظات تخطف الأنفاس لتمساح يلتهم خفاشًا في معركة ساخنة | فيديو لحظات تخطف الأنفاس لتمساح يلتهم خفاشًا في معركة ساخنة | فيديو

انتشر مقطع فيديو قام بتصويره بعض من المصورين الذي يتتبعون الحياه البرية وقاموا بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أظهر فيديو معركة تحبس الأنفاس في شمالي أستراليا بين تماسيح المياه العذبة الأسترالية وخفافيش الثعلب الأحمر العملاقة والتي يبلغ طول جناحيها منبسطين مترًا كاملًا في مواجهه ساخنة.



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حيث وصلت الحرارة في تلك البقعة من أستراليا إلى 38 درجة مئوية، وهي كافية لقتل الخفافيش بسبب عملية التجفاف ونقص المياه، حيث كان في الموقع ما يقارب 300 ألف خفاش متعطشين للمياه، وبدأت الخفافيش واحدًا تلو الآخر تحاول ملامسة المياه بصدورها كي تنتعش، وكي يعلق الماء على فرائها لتلعقه لاحقا.

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ولكن تمساح المياه العذبة كان يربض تحت الماء متلهفا لخفاش سيئ الحظ يحط بين فكيه ويتناوله، وهذا ما حدث حينما أطبق أحد التمساح بفكيه على الطائر المسكين وقام بالتهامه في لحظات قليلة.الخُفاشيّات ومفردها الخفاش أو الخفدود أو الخنفوش أو الوطواط هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يستطيع الطيران, والخفافيش نجد تحورًا بين أطراف أصابعها إلى غشاء يساعدها على الطيران تطير بها.وكانت تنتقل بالسماء المظلمة في العصر الإيوسيني منذ 50 مليون سنة. وأثناء هذه الفترة تغيرت ملامح هذا الحيوان قليلًا، وهذا ما بينته الحفائر التي عثر عليها في أوروبا وشمال أمريكا، ويوجد حوالي ألف نوع من الخفافيش وهي تعادل ربع عدد أنواع الثدييات.وأطوال الخفافيش تندرج من 3 سنتيمتر كخفاش أنف الخنزير الذي يعتبر أقل الثدييات حجما وخفاش الثعلب الطائر الذي يبلغ طوله 41 سنتيمتر وجناحه عرضه 1,7 مترا، ويبلغ وزنه من 2 جرام إلى 1,3 كيلوجرام، ويمكن بسهولة تمييز الذكور البالغة.لأن الذكر البالغ له قضيب بارز وواضح والأنثى البالغة تتميز بأن حول حلمة الثدي شعر منحول بواسطة الرضيع، كما يمكن تفرقة كثير من الأنواع من صوتها وحجمها وسلوكها وتتميز الذكور من الإناث.HTTPS://YOUTU.BE/UBU34DHLLL0