

أسرار العناية بالبشرة على الطريقة الفرعونية.. صنفرة بالملح وبروتين طبيعي للشعر أسرار العناية بالبشرة على الطريقة الفرعونية.. صنفرة بالملح وبروتين طبيعي للشعر

أظهرت الكثير من التماثيل الفرعونية حرص المرأة في مصر القديمة على استخدام الكحل ورسم عينيها بطريقة تلهم الكثير من النساء حاليًا في رسم الأيلاينر، وعرف العالم عن المرأة المصرية منذ العصور القديمة اهتمامها بجمالها، واستخدمت لأجل ذلك العديد من الوصفات الطبيعية من العناصر المتوافر في بيئتها ومحيطها، وذكر موقع مجلة "marieclaire" عدد من الأسرار التي استخدمتها المرأة المصرية القديمة في العناية بالبشرة.



استخدمن ماسكات للبشرة

كان "حمام الحليب" هو طريقة العناية بالبشرة و الجمال الأشهر من عصر الفراعنة ، وذلك لتنقية البشرة وزيادة نعومتها النساء قديمًا يستخدمن الاهتمام ببشرتها وذلك من خلال الاستحمام بالحليب لتنقية بشرتها وإكسابها النعومة، وكانت تستخدم أيضا صنفرة لبشرتها من الأملاح التي يتم استخراجها من البحر الميت لقدرة هذه الأملاح في تجديد الخلايا وأيضًا إخراج الطاقة السلبية من الجسم.



كما كانت تستخدم أيضا الأقنعة و"الماسكات" المكونة من العسل والحلبة وتضيف بعض قطرات من البابونج لمقاومة التجاعيد وتأخير ظهورها والقضاء علي النمش وترطيب بشرتها وتغذيتها.

استخدمن طمي النيلوركزت المرأة الفرعونية بل وحرصت دائما علي استخدام طمي النيل للعناية بالبشرة في الوجه والجسم لما فيه من فوائد عديدة.فضلا عن اهتمام المرأة أيضا بنظافتها الشخصية عن طريق استخدام الصابون وهو عبارة عن الطين أو الرماد المخلوط ببعض الزيوت العطرية.أول بروتين طبيعي للشعربالإضافة إلى أنها صنعت مثبت لتصفيف الشعر من الدهون الحيوانية والشمع، وتؤكد البرديات أن المراة الفرعونية بالغت في الاهتمام بجمال عيونها بأنواع مختلفة من الكحل مثل الكحل البلدى ويتم تحضير هذا الكحل عن طريق حرق بذور الكتان أو قشر اللوز وقد استخدمته المراة الفرعونية لتحديد خطوط العين الداخلية.وكانت المرأة الفرعونية تستخدم دائما زيت الزيتون وحليب جوز الهند بوضعهم بنسب متساوية على شعرها، كما صنعت أيضا بروتين طبيعي لشعرهم لتجنب حدوث الصلع من الدهون الحيوانية مثل دهون الماعز والثعابين وزيوت التمساح.



