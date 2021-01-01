أظهرت الكثير من التماثيل الفرعونية حرص المرأة في مصر القديمة على استخدام الكحل ورسم عينيها بطريقة تلهم الكثير من النساء حاليًا في رسم الأيلاينر، وعرف العالم عن المرأة المصرية منذ العصور القديمة اهتمامها بجمالها، واستخدمت لأجل ذلك العديد من الوصفات الطبيعية من العناصر المتوافر في بيئتها ومحيطها، وذكر موقع مجلة "marieclaire" عدد من الأسرار التي استخدمتها المرأة المصرية القديمة في العناية بالبشرة.
استخدمن ماسكات للبشرة
كان "حمام الحليب" هو طريقة العناية بالبشرة و الجمال الأشهر من عصر الفراعنة ، وذلك لتنقية البشرة وزيادة نعومتها النساء قديمًا يستخدمن الاهتمام ببشرتها وذلك من خلال الاستحمام بالحليب لتنقية بشرتها وإكسابها النعومة، وكانت تستخدم أيضا صنفرة لبشرتها من الأملاح التي يتم استخراجها من البحر الميت لقدرة هذه الأملاح في تجديد الخلايا وأيضًا إخراج الطاقة السلبية من الجسم.
كما كانت تستخدم أيضا الأقنعة و"الماسكات" المكونة من العسل والحلبة وتضيف بعض قطرات من البابونج لمقاومة التجاعيد وتأخير ظهورها والقضاء علي النمش وترطيب بشرتها وتغذيتها.
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التعليقات على أسرار العناية بالبشرة على الطريقة الفرعونية.. صنفرة بالملح وبروتين طبيعي للشعر
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