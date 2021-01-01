التوابل.. تكافح السكر والسرطان

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التوابل.. تكافح السكر والسرطان

التوابل ليست مجرد إضافات غذائية تضفى مذاقاً محبباً للطعام، لكن البعض منها له فوائد كبيرة فى مكافحة أخطر الأمراض .
ومن أهم التوابل المفيدة صحياً «الكركم»، الذى أكدت الدراسات أنه يساعد على الوقاية من خطر السرطان وأمراض الشيخوخة.

القرفة أيضا لها فوائد مؤكدة ، حيث تساعد على تخفيض مستوى السكر فى الدم لدى المصابين بالنوع الثانى من السكر، كما أكدت إحدى الدراسات،أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشارالخلايا السرطانية، وموتها، وأن «زيت القرفة» فعال جدا فى مكافحة الأورام.
أما «الميرمية» فتساعد على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، ومفيدة فى الوقاية من أمراض القلب،و الزهايمر.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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