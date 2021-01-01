أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم أفعى كبيرة على رجل في تايلاند.
وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل.
ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية، حيث اندفع هاربا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.
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التعليقات على نجاة رجل من لدغة أفعى كبيرة.. وفيديو يوثق "الهجوم" الشرس
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