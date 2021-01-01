تجري الشرطة البريطانية بحثا عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية، إثر سرقتها من قبل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.
وكان اللص قد اقتحم قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وبحث عما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة، قبل أن يهرب من الموقع.
وقالت شرطة وركشير إن "مجرما اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".
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التعليقات على عملية سطو غريبة في بريطانيا.. الشرطة تبحث عن لص ثعابين ملكية
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