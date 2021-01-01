طريقة عمل قرص بالعجوة بالزيت وبدون سمنة



طريقة عمل قرص بالعجوة طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوة، تجهل بعض السيدات طريقة عمل القرص الطرية، حيث تعتبرها الكثير من ربات البيوت من أصعب الأكلات، فالكثير منا يعشق تناول القرص الطرية، التي يشتهر بها الفلاحون، فإذا كنت من عشاق تناول القرص الطرية نقدم لك أفضل وأسهل الخطوات لعملها، وفقًا للشيف هالة فهمي:



تجهل بعض السيدات طريقة عمل القرص الطرية، حيث تعتبرها الكثير من ربات البيوت من أصعب الأكلات، فالكثير منا يعشق تناول القرص الطرية، التي يشتهر بها الفلاحين، فإذا كنت من عشاق تناول القرص الطرية نقدم لك أفضل وأسهل الخطوات لعملها، وفقًا للشيف هالة فهمي:





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المقادير لـ عمل القرص الطرية :3 أكواب دقيقنصف كوب سمننصف كوب قشطة بلدى ولبنملعقة كبيرة خميرة فوريةملعقة كبيرة سكر ورشة ملحطريقة عمل القرص الطرية:* اخلطي السمنة مع القشدة في العجان ثم اضيفي القليل من اللبن مع الاستمرار في الخلط.* اضيفي الدقيق تدريجيا والخميرة والسكر والملح ثم اضيفي باقي كمية اللبن مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة.* شكلي العجبنة كرات صغيرة وبططيها.* اخلطي القسطة باللبن وادهنيها بالخليط.* أدخلى القرص الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.وأوضحت فهمي خلال برنامج « سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد طريقة عمل الخميرة المستخدمة في القرص الطرية كالتالي:اخلطي 3 ملاعق سكر بمعلقة خميرة وأذيبيهم في كوب إلا ربع لبن.طريقة عمل قرص بالعجوة فاطمة أبو حاتيمقادير قرص باللبن والسكر2 كوب دقيقملعقة صغيرة ملح2 ملعقة صغيرة سكرملعقة كبيرة خميرة فوريةكوب لبنثلث كوب زبدة سايحةبيضة الوجهصفار بيضةنصف كوب لبنسكرطريقة عمل قرص باللبن والسكر* اخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة ثم أضيفى اللبن والبيض والزبدة السايحة وقلبى* اتركى العجينة لتتخمر ثم قطعيها لأقراص صغيرة ورصيها فى صينية* اخلطى البيض مع اللبن والسكر وادهنى به وضعيها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.طريقة عمل القرص بالعجوة سالي فؤادلقرص الفلاحى لسالى فؤادمقادير القرص الفلاحينصف كوب سمنة بلديربع كوب زيت عباد الشمسملعقة كبيرة قشطة طازجةكوب لبن دافئملعقة كبيرة خميرةملعقة كبيرة سكرنصف كيلو دقيقشمر او ينسون حسب الرغبةطريقة عمل القرص الفلاحي* تقدح السمنة مع الزيت على النار ثم تضاف على الدقيق ويقلب بملعقة خشبية حتى يتغلف كل الدقيق ويمكن اضافة الشمر او الينسون* تخلط الخميرة والسكر مع اللبن الدافئ ويترك قليلا ثم يضاف وتضاف القشطة ويقلب حتى تتجانس العجينة* تشكل اقراص وترص في صينية الفرن ويخرم بالشوكة* تترك مغطاه لتخمر نصف ساعة لساعة ثم تدخل الفرن على درجة 200 ثم تحفظ في علبة محكمةطريقة عمل القرص بالعجوة الست غاليةمقادير قرص بالسمسم2 كوب دقيق2 معلقة كبيرة سكرمعلقة كبيرة خميرة فوريةنصف كوب زبدةسمسمبيضةملحصفار بيضة للوجهطريقة عمل قرص بالسمسم* اخلطى مكونات العجينة ثم اتركيها لتتخمر* قطعى العجينة لكرات متوسطة ثم اتركيها لتتخمر مرة أخرى بعد التشكيل* ادهنى القرص بصفار البيضة ورشيها بالسمسم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميهاطريقة عمل قرص بالعجوة للشيف حسنمقادير قرص بالعجوةكيلو دقيقكوب سمسمنصف ملعقة صغيرةريحة كعكرشة ملحملعقة كبيرة سكرملعقة كبيرة شمر و ينسون مجروشنصف كيلو سمنةملعقة كبيرة خميرةملعقة صغيرة سكرثلاثة أرباع كوب لبن دافىءالحشوعجوة مفرومةملعقة صغيرة ريحة كعكملعقة صغيرة قرفةملعقة كبيرة سمنةنصف كوب سمسمطريقة عمل قرص بالعجوة* اخلطى الدقيق مع السمسم و ريحة الكعك مع رشة الملح و السكر جيدا* اخلطى ملعقة صغيرة من السكر مع الخميرة و اللبن واتركيها تتخمر لمدة 5 دقائق* ارفعى الخليط الجاف فى العجان ثم أضيفى اليه السمنة الساخن وتقلب جيدا* أضيفى خليط الخميرة و يعجن مع بعضه حتى تتجانس المكونات* قسمي العجينة الى جزءين وأضيفى الى احدهما الشمر و الينسون وتقلب جيدا* اتركى العجين يخمر لمدة ساعة قبل التشكيل* ضعي السمنة على النار مع العجوة و السمسم و القرفة وريحة الكعك* قلبي الخليط جيدا ثم يرفع و يشكل كرات صغيرة الحجم ويترك حتى يبرد تماما* شكلي عجين القرص و يحشى بالعجوة و يرص على صاج فرن* اتركيه يتخمر مرة اخرى بعد التشكيل لمدة 30 دقيقة* يخبز على درجة حرارة 220 لمدة 20 دقيقة ثم يرفع و يقدم بالهناطريقة عمل قرص بالعجوة ناشفةحرص بالسمنة والسكر لنجلاء الشرشابىمقادير قرص بالسمن والسكر2 كوب دقيق5 ملعقة كبيرة سمنه1 ملعقة صغيرة خميرة فوريةنصف كوب ماءرشة ملح1 ملعقة كبيرة سكرنصف ملعقة صغيرة بيكنج بودرسمسم محمصالحشونصف كوب سكرطريقة عمل قرص بالسمن والسكر* اخلطى مكونات العجينة معًا وإتركيها لتتخمر* قطعى العجينة لكرات واحشيها بالسكر واتركيها لتتخمر مرة أخرى ثم اخبزيها وقدميها.طريقة القرص الفلاحي بالعجوهعرضت الشيف هالة فهمي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة تحضير عجينة المنين بالعجوة.وأوضحت الشيف هالة مقادير القراقيش الفلاحي ،:"3 كيلو دقيق، نصف كيلو عجوة، كوب لبن دافي ، كوب إلا ربع سمنه سايحه، كوب زيت، ملعقة كبيرة بيكينج بودر، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر، 2 ملعقة كبيرة خل، ملعقة صغيرة ريحة كحك، رشة ملح".طريقة عمل القرص الطرية:* اخلطي السمنة مع القشدة في العجان ثم اضيفي القليل من اللبن مع الاستمرار في الخلط.* اضيفي الدقيق تدريجيا والخميرة والسكر والملح ثم اضيفي باقي كمية اللبن مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة.* شكلي العجبنة كرات صغيرة وبططيها.* اخلطي القسطة باللبن وادهنيها بالخليط.* أدخلى القرص الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.وأوضحت فهمي خلال برنامج « سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد طريقة عمل الخميرة المستخدمة في القرص الطرية كالتالي:اخلطي 3 ملاعق سكر بمعلقة خميرة وأذيبيهم في كوب إلا ربع لبنطريقة عمل القرص بالعجوة بالزيتيمكنك تعلم طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة في المنزل بأقل الخطوات وابسط التكاليف، لذا قام الشيف محمد حامد بتقديم طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.وقت التحضير: 30 دقيقةوقت الخبز: 45 دقيقةتكفي لـ : 6 اشخاصويمكن تحضير قرص العجوة الرقيقة على الفطور او بين الوجبات او تناولها ليلا مع كوب الشاي او الشاي بلبن كـ حلوى خفيفة وبسيطة لكي ولعائلتك، وبالأخص الأطفال لما لها من مذاق حلو شهي، واليكم طريقة عمل قرص العجوة بالتفصيل..طريقة عمل قرص العجوة الرقيقةمقادير طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة(العجينة)2 باكو خميرة2 ملعقة كبيرة سكركوب دقيق2 كوب ماءكيلو دقيقربع كوب سكررشة ملح2 ملعقة كبيرة حليب بودر200 جرام زبدة200 جرام سمنةماء للعجن(الحشو)نصف كيلو عجوة2 ملعقة كبيرة زبدةقرفة بودرجوزة الطيبربع كوب سمسم محمصطريقة عمل قرص العجوة الرقيقة :- نضع في بولة الخميرة والسكر (2 ملعقة كبيرة) وكوب الدقيق، ونضيف عليهم ماء دافئ، ونقلب ثم نغطي البولة بسترتش ونتركها حتى تخمر.- ثم نضع في العجان كيلو الدقيق والبيض والفانيليا والسكر ( ربع كوب) والملح والحليب البودر، ونشغل العجان.- ثم نضيف العجينة الأولى الخمرانة مع إضافة السمنة، ونعجن جيدًا وأثناء العجن نضيف الزبدة بالتدريج، حتى تتكون عجينة طرية ولا تلتصق في اليد.- ثم نشكلها على شكل كرات متساوية، ثم نفرد كل كرة ونحشيها بـ العجوة، ونشكلها بأشكال مختلفة حسب الرغبة.- ثم ندهن الوجه بخليط من البيض والحليب والفانيليا، ويرش على الوجه سمسم أو حبة البركة.- ثم نرص قرص العجوة الرقيق فى صاج، وندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 .