طريقة عمل قرص بالعجوة بالزيت وبدون سمنة

طريقة عمل قرص بالعجوة
طريقة عمل قرص بالعجوة، تجهل بعض السيدات طريقة عمل القرص الطرية، حيث تعتبرها الكثير من ربات البيوت من أصعب الأكلات، فالكثير منا يعشق تناول القرص الطرية، التي يشتهر بها الفلاحون، فإذا كنت من عشاق تناول القرص الطرية نقدم لك أفضل وأسهل الخطوات لعملها، وفقًا للشيف هالة فهمي:
تجهل بعض السيدات طريقة عمل القرص الطرية، حيث تعتبرها الكثير من ربات البيوت من أصعب الأكلات، فالكثير منا يعشق تناول القرص الطرية، التي يشتهر بها الفلاحين، فإذا كنت من عشاق تناول القرص الطرية نقدم لك أفضل وأسهل الخطوات لعملها، وفقًا للشيف هالة فهمي:
المقادير لـ عمل القرص الطرية :
3 أكواب دقيق
نصف كوب سمن
نصف كوب قشطة بلدى ولبن
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر ورشة ملح
طريقة عمل القرص الطرية:
* اخلطي السمنة مع القشدة في العجان ثم اضيفي القليل من اللبن مع الاستمرار في الخلط.
* اضيفي الدقيق تدريجيا والخميرة والسكر والملح ثم اضيفي باقي كمية اللبن مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة.
* شكلي العجبنة كرات صغيرة وبططيها.
* اخلطي القسطة باللبن وادهنيها بالخليط.
* أدخلى القرص الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.
وأوضحت فهمي خلال برنامج « سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد طريقة عمل الخميرة المستخدمة في القرص الطرية كالتالي:
اخلطي 3 ملاعق سكر بمعلقة خميرة وأذيبيهم في كوب إلا ربع لبن.
طريقة عمل قرص بالعجوة فاطمة أبو حاتي
مقادير قرص باللبن والسكر
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب لبن
ثلث كوب زبدة سايحة
بيضة الوجه
صفار بيضة
نصف كوب لبن
سكر
طريقة عمل قرص باللبن والسكر
* اخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة ثم أضيفى اللبن والبيض والزبدة السايحة وقلبى
* اتركى العجينة لتتخمر ثم قطعيها لأقراص صغيرة ورصيها فى صينية
* اخلطى البيض مع اللبن والسكر وادهنى به وضعيها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.
طريقة عمل القرص بالعجوة سالي فؤاد
لقرص الفلاحى لسالى فؤاد
مقادير القرص الفلاحي
نصف كوب سمنة بلدي
ربع كوب زيت عباد الشمس
ملعقة كبيرة قشطة طازجة
كوب لبن دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
نصف كيلو دقيق
شمر او ينسون حسب الرغبة
طريقة عمل القرص الفلاحي
* تقدح السمنة مع الزيت على النار ثم تضاف على الدقيق ويقلب بملعقة خشبية حتى يتغلف كل الدقيق ويمكن اضافة الشمر او الينسون
* تخلط الخميرة والسكر مع اللبن الدافئ ويترك قليلا ثم يضاف وتضاف القشطة ويقلب حتى تتجانس العجينة
* تشكل اقراص وترص في صينية الفرن ويخرم بالشوكة
* تترك مغطاه لتخمر نصف ساعة لساعة ثم تدخل الفرن على درجة 200 ثم تحفظ في علبة محكمة
طريقة عمل القرص بالعجوة الست غالية
مقادير قرص بالسمسم
2 كوب دقيق
2 معلقة كبيرة سكر
معلقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب زبدة
سمسم
بيضة
ملح
صفار بيضة للوجه
طريقة عمل قرص بالسمسم
* اخلطى مكونات العجينة ثم اتركيها لتتخمر
* قطعى العجينة لكرات متوسطة ثم اتركيها لتتخمر مرة أخرى بعد التشكيل
* ادهنى القرص بصفار البيضة ورشيها بالسمسم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها
طريقة عمل قرص بالعجوة للشيف حسن
مقادير قرص بالعجوة
كيلو دقيق
كوب سمسم
نصف ملعقة صغيرة
ريحة كعك
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة شمر و ينسون مجروش
نصف كيلو سمنة
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة سكر
ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء
الحشو
عجوة مفرومة
ملعقة صغيرة ريحة كعك
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة سمنة
نصف كوب سمسم
طريقة عمل قرص بالعجوة
* اخلطى الدقيق مع السمسم و ريحة الكعك مع رشة الملح و السكر جيدا
* اخلطى ملعقة صغيرة من السكر مع الخميرة و اللبن واتركيها تتخمر لمدة 5 دقائق
* ارفعى الخليط الجاف فى العجان ثم أضيفى اليه السمنة الساخن وتقلب جيدا
* أضيفى خليط الخميرة و يعجن مع بعضه حتى تتجانس المكونات
* قسمي العجينة الى جزءين وأضيفى الى احدهما الشمر و الينسون وتقلب جيدا
* اتركى العجين يخمر لمدة ساعة قبل التشكيل
* ضعي السمنة على النار مع العجوة و السمسم و القرفة وريحة الكعك
* قلبي الخليط جيدا ثم يرفع و يشكل كرات صغيرة الحجم ويترك حتى يبرد تماما
* شكلي عجين القرص و يحشى بالعجوة و يرص على صاج فرن
* اتركيه يتخمر مرة اخرى بعد التشكيل لمدة 30 دقيقة
* يخبز على درجة حرارة 220 لمدة 20 دقيقة ثم يرفع و يقدم بالهنا
طريقة عمل قرص بالعجوة ناشفة
حرص بالسمنة والسكر لنجلاء الشرشابى
مقادير قرص بالسمن والسكر
2 كوب دقيق
5 ملعقة كبيرة سمنه
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
نصف كوب ماء
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
سمسم محمص
الحشو
نصف كوب سكر
طريقة عمل قرص بالسمن والسكر
* اخلطى مكونات العجينة معًا وإتركيها لتتخمر
* قطعى العجينة لكرات واحشيها بالسكر واتركيها لتتخمر مرة أخرى ثم اخبزيها وقدميها.
طريقة القرص الفلاحي بالعجوه
عرضت الشيف هالة فهمي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة تحضير عجينة المنين بالعجوة.
وأوضحت الشيف هالة مقادير القراقيش الفلاحي ،:"3 كيلو دقيق، نصف كيلو عجوة، كوب لبن دافي ، كوب إلا ربع سمنه سايحه، كوب زيت، ملعقة كبيرة بيكينج بودر، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر، 2 ملعقة كبيرة خل، ملعقة صغيرة ريحة كحك، رشة ملح".
طريقة عمل القرص الطرية:
* اخلطي السمنة مع القشدة في العجان ثم اضيفي القليل من اللبن مع الاستمرار في الخلط.
* اضيفي الدقيق تدريجيا والخميرة والسكر والملح ثم اضيفي باقي كمية اللبن مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة.
* شكلي العجبنة كرات صغيرة وبططيها.
* اخلطي القسطة باللبن وادهنيها بالخليط.
* أدخلى القرص الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.
وأوضحت فهمي خلال برنامج « سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد طريقة عمل الخميرة المستخدمة في القرص الطرية كالتالي:
اخلطي 3 ملاعق سكر بمعلقة خميرة وأذيبيهم في كوب إلا ربع لبن
طريقة عمل القرص بالعجوة بالزيت
يمكنك تعلم طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة في المنزل بأقل الخطوات وابسط التكاليف، لذا قام الشيف محمد حامد بتقديم طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الخبز: 45 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص
ويمكن تحضير قرص العجوة الرقيقة على الفطور او بين الوجبات او تناولها ليلا مع كوب الشاي او الشاي بلبن كـ حلوى خفيفة وبسيطة لكي ولعائلتك، وبالأخص الأطفال لما لها من مذاق حلو شهي، واليكم طريقة عمل قرص العجوة بالتفصيل..
طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة
مقادير طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة
(العجينة)
2 باكو خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب دقيق
2 كوب ماء
كيلو دقيق
ربع كوب سكر
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة حليب بودر
200 جرام زبدة
200 جرام سمنة
ماء للعجن
(الحشو)
نصف كيلو عجوة
2 ملعقة كبيرة زبدة
قرفة بودر
جوزة الطيب
ربع كوب سمسم محمص
طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة :
- نضع في بولة الخميرة والسكر (2 ملعقة كبيرة) وكوب الدقيق، ونضيف عليهم ماء دافئ، ونقلب ثم نغطي البولة بسترتش ونتركها حتى تخمر.
- ثم نضع في العجان كيلو الدقيق والبيض والفانيليا والسكر ( ربع كوب) والملح والحليب البودر، ونشغل العجان.
- ثم نضيف العجينة الأولى الخمرانة مع إضافة السمنة، ونعجن جيدًا وأثناء العجن نضيف الزبدة بالتدريج، حتى تتكون عجينة طرية ولا تلتصق في اليد.
- ثم نشكلها على شكل كرات متساوية، ثم نفرد كل كرة ونحشيها بـ العجوة، ونشكلها بأشكال مختلفة حسب الرغبة.
- ثم ندهن الوجه بخليط من البيض والحليب والفانيليا، ويرش على الوجه سمسم أو حبة البركة.
- ثم نرص قرص العجوة الرقيق فى صاج، وندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 .
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