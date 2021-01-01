آداب حلوان تعلن عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

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أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجرائات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتجهيز المدرجات والقاعات لاستقبال الامتحانات، وتطعيم أغلب منتسبى الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغو 18 عاما بلقاح فايزر.





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وقالت إدارة كلية الآداب جامعة حلوان، إنه من المقرر أن تبدأ الكلية امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022 بداية من يوم 2 يناير 2022 وتنتهى الامتحانات يوم 3 فبراير 2022.وأشارت الكلية إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من ال 9 صباحا وفترة مسائيا من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة، ومن المقرر أن يكون عدد أيام الامتحانات لكل فرقة 7 أيام بحد أقصى.txtجامعة حلوان: نعمل على توفير فرص عمل و تدريب للخريجين عن طريق ملتقيات التوظيفوأضافت الكلية، أنه جارى العمل على إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنتين من سنة سابقة لإعلانها فى أقرب وقت .