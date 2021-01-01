مجلس حقوق جامعة عين شمس يوافق على تعيين معيدين جدد



حقوق جامعة عين شمس حقوق جامعة عين شمس



عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمسً اليوم اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أعضاء المجلس.



وقد بدأ الاجتماع بتكريم أسماء عدد من أساتذة الكلية الذين رحلوا العام الجامعي الماضى، وذلك بحضور ذويهم، وهم الأستاذ الدكتور زين العابدين بدوى ناصر، والأستاذ الدكتور حازم محمد عتلم، والأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم حبشى، والدكتور محمد مصطفى سيد، وتم أيضا تكريم رؤساء الأقسام السابقين، وتقديم التهنئة للوكلاء ورؤساء الأقسام والشعب الجدد.



