مجلس حقوق جامعة عين شمس يوافق على تعيين معيدين جدد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › مجلس حقوق جامعة عين شمس يوافق على تعيين معيدين جدد

صورة الخبر: حقوق جامعة عين شمس
حقوق جامعة عين شمس


عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمسً اليوم اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أعضاء المجلس.

وقد بدأ الاجتماع بتكريم أسماء عدد من أساتذة الكلية الذين رحلوا العام الجامعي الماضى، وذلك بحضور ذويهم، وهم الأستاذ الدكتور زين العابدين بدوى ناصر، والأستاذ الدكتور حازم محمد عتلم، والأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم حبشى، والدكتور محمد مصطفى سيد، وتم أيضا تكريم رؤساء الأقسام السابقين، وتقديم التهنئة للوكلاء ورؤساء الأقسام والشعب الجدد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مجلس حقوق جامعة عين شمس يوافق على تعيين معيدين جدد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23147

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager