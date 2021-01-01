خبير تربوي: سوق العمل يتطلب امتلاك مهارات تكنولوجية وتعدد اللغات

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › خبير تربوي: سوق العمل يتطلب امتلاك مهارات تكنولوجية وتعدد اللغات

صورة الخبر: سوق العمل
سوق العمل


أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بدأت في تطوير التعليم منذ مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، داعيًا الشباب لاكتساب المهارات التكنولوجية لبناء جيل قادر على القيادة وخدمة المجتمع.



وأشار تامر شوقي لـ صدى البلد، إلى أن سوق العمل يتطلب حاليًا امتلاك مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة.



وأضاف تامر شوقي، أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.



ولفت شوقي إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:


كليات يحتاجها سوق العمل


_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية

وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.



وتابع الدكتور تامر شوقي أن تأهيل الطلاب فى مصر لسوق العمل يبدأ من المراحل المبكرة للتعليم، بحيث تتيح المرحلة الابتدائية اكتشاف قدرات التلميذ وتساعده على تنميتها، إلى أن يصل للمرحلة الثانوية فيكون توجه الطالب واضح.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خبير تربوي: سوق العمل يتطلب امتلاك مهارات تكنولوجية وتعدد اللغات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46220

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager