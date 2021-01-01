خبير تربوي: سوق العمل يتطلب امتلاك مهارات تكنولوجية وتعدد اللغات



سوق العمل سوق العمل



أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بدأت في تطوير التعليم منذ مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، داعيًا الشباب لاكتساب المهارات التكنولوجية لبناء جيل قادر على القيادة وخدمة المجتمع.







وأشار تامر شوقي لـ صدى البلد، إلى أن سوق العمل يتطلب حاليًا امتلاك مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف تامر شوقي، أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.ولفت شوقي إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:كليات يحتاجها سوق العمل_ كلية الطب البشري_ التمريض_ الصيدلة_ الإعلام_ الهندسة الطبية الحيوية_ كلية علوم_ كلية الحاسبات والمعلومات_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات_ الهندسة النوويةوأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.وتابع الدكتور تامر شوقي أن تأهيل الطلاب فى مصر لسوق العمل يبدأ من المراحل المبكرة للتعليم، بحيث تتيح المرحلة الابتدائية اكتشاف قدرات التلميذ وتساعده على تنميتها، إلى أن يصل للمرحلة الثانوية فيكون توجه الطالب واضح.