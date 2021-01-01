خبير تربوي: سوق العمل يتطلب امتلاك مهارات تكنولوجية وتعدد اللغات

أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بدأت في تطوير التعليم منذ مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، داعيًا الشباب لاكتساب المهارات التكنولوجية لبناء جيل قادر على القيادة وخدمة المجتمع.
وأشار تامر شوقي لـ صدى البلد، إلى أن سوق العمل يتطلب حاليًا امتلاك مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة.
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