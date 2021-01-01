آداب عين شمس تعلن تعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › آداب عين شمس تعلن تعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا

صورة الخبر: آداب عين شمس
آداب عين شمس


ناشد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، طلاب الكلية التوجة علي وجه السرعة لتلقي اللقاح بحجرة ١١٤الدور الأول لتقلي لقاح كورونا .

وشدد الدكتور مصطفي مرتضي على أن تلقي لقاح كورونا لجميع لطلاب ضروري لدخول الامتخانات .

وأشار عميد كلية الآداب، إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية، منوها بأنه تم الإعلان عن أرقام الجلوس لطلاب الفرق الأولى بكافة الأقسام.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آداب عين شمس تعلن تعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74365

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager