آداب عين شمس تعلن تعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا



آداب عين شمس آداب عين شمس



ناشد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، طلاب الكلية التوجة علي وجه السرعة لتلقي اللقاح بحجرة ١١٤الدور الأول لتقلي لقاح كورونا .



وشدد الدكتور مصطفي مرتضي على أن تلقي لقاح كورونا لجميع لطلاب ضروري لدخول الامتخانات .



وأشار عميد كلية الآداب، إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية، منوها بأنه تم الإعلان عن أرقام الجلوس لطلاب الفرق الأولى بكافة الأقسام.