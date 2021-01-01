ناشد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، طلاب الكلية التوجة علي وجه السرعة لتلقي اللقاح بحجرة ١١٤الدور الأول لتقلي لقاح كورونا .
وشدد الدكتور مصطفي مرتضي على أن تلقي لقاح كورونا لجميع لطلاب ضروري لدخول الامتخانات .
وأشار عميد كلية الآداب، إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية، منوها بأنه تم الإعلان عن أرقام الجلوس لطلاب الفرق الأولى بكافة الأقسام.
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التعليقات على آداب عين شمس تعلن تعليمات جديدة بشأن لقاح كورونا
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