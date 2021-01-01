بعد تحذير جمال شعبان من خطورة الأطعمة المعلبة.. الأضرار التي تسببها



خطورة الأطعمة المعلبة خطورة الأطعمة المعلبة





حذر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب من خطورة الاطعمة المعلبة حيث إن 40 في المائة من السلع المعلبة التي اختبرها تحتوي على مادة BPA ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالتشوهات الخلقية والسرطان.



قد لا تكون المكونات الموجودة في علبة الطعام فقط هي التي تشكل خطرًا على الصحة قد يكون أيضًا العلبة نفسها.

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هذا هو التحذير الصادر اليوم من منظمة صحة المستهلك في كاليفورنيا يقول مسؤولو إن 40 في المائة من السلع المعلبة التي اختبروها في وقت سابق من هذا العام تحتوي على مستويات يمكن تتبعها من مادة bisphenol A الكيميائية (BPA).تم ربط تلك المادة الكيميائية بـ البحث السابق إلى العيوب الخلقية وكذلك سرطان الثدي وسرطان البروستاتا والسكري وأمراض القلب.انخفضت النسبة المئوية للعلب التي تحتوي على BPA عن نسبة 67 بالمائة المسجلة في اختبار عام 2015 ، لكن مسؤولي CEH لا يزالون يدقون جرس إنذار المستهلك.أن الأطعمة المعلبة أقل تغذية من الأطعمة الطازجة أو المجمدة ، لكن الأبحاث تظهر أن هذا ليس صحيحًا دائمًا.في الواقع ، يحافظ التعليب على معظم العناصر الغذائية في الطعام لا تتأثر البروتينات والكربوهيدرات والدهون بهذه العملية. يتم الاحتفاظ أيضًا بمعظم المعادن والفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات A و D و E و K.على هذا النحو ، تظهر الدراسات أن الأطعمة الغنية ببعض العناصر الغذائية تحافظ على مستوياتها الغذائية العالية بعد تعليبهاومع ذلك ، نظرًا لأن التعليب يشتمل عادةً على حرارة عالية ، يمكن أن تتلف الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل الفيتامينات C و Bتعتبر هذه الفيتامينات حساسة للحرارة والهواء بشكل عام ، لذلك يمكن أيضًا فقدها أثناء المعالجة العادية والطهي وطرق التخزين المستخدمة في المنزل.ومع ذلك ، في حين أن عملية التعليب قد تؤدي إلى إتلاف فيتامينات معينة ، فقد تزداد كميات المركبات الصحية الأخرىعلى سبيل المثال ، تطلق الطماطم والذرة المزيد من مضادات الأكسدة عند تسخينها ، مما يجعل الأنواع المعلبة من هذه الأطعمة مصدرًا أفضل لمضادات الأكسدةبغض النظر عن التغيرات في مستويات المغذيات الفردية ، فإن الأطعمة المعلبة هي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن الهامة.يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الملوثة إلى الإصابة بالتسمم الغذائي ، وهو مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى الشلل والوفاة إذا تُرك دون علاج.تأتي معظم حالات التسمم الغذائي من الأطعمة التي لم يتم تعليبها بشكل صحيح في المنزل. التسمم الغذائي من الأطعمة المعلبة تجاريًا أمر نادر الحدوث.من المهم ألا تأكل أبدًا من العلب المنتفخة أو المنبعجة أو المتشققة أو المتسربة.يحتوي بعضها على ملح أو سكر أو مواد حافظة مضافةيُضاف الملح والسكر والمواد الحافظة أحيانًا أثناء عملية التعليب.يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة المعلبة على نسبة عالية من الملح . في حين أن هذا لا يشكل خطرًا على الصحة بالنسبة لمعظم الناس ، إلا أنه قد يمثل مشكلة بالنسبة للبعض ، مثل أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.قد تحتوي أيضًا على سكر مضاف ، والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة.كما هو الحال مع جميع الأطعمة ، من المهم قراءة الملصق وقائمة المكونات.إذا كان تناول الملح مصدر قلق بالنسبة لك ، فاختر الخيار "منخفض الصوديوم" أو "بدون ملح مضاف".لتجنب السكر الزائد ، اختر الفواكه المعلبة في الماء أو العصير بدلاً من الشراب.يمكن أيضًا أن يؤدي تجفيف الأطعمة وشطفها إلى خفض محتويات الملح والسكر.لا تحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على أي مكونات مضافة على الإطلاق ، ولكن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي قراءة قائمة المكونات.