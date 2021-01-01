متى تظهر أعراض تسمم الدم.. لا تتجاهلها



أعراض تسمم الدم أعراض تسمم الدم





تسمم الدم هو أحد أنواع العدوي التي تحدث للدم، ويمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية إلى تعفن الدم، وما يسمى بـ الانتان.



الرئتين، مثل الالتهاب الرئوي

الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي

الجهاز الهضمي

مجرى الدم (تجرثم الدم)

مواقع القسطرة

جروح أو حروق

عوامل الخطر

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالإنتان، بما في ذلك:

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كبار السنالطفولةضعف جهاز المناعةداء السكريأمراض الكلى أو الكبد المزمنةالقبول في وحدة العناية المركزة أو الإقامة الطويلة في المستشفىالأجهزة الغازية ، مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب التنفسالاستخدام السابق للمضادات الحيوية أو الستيرويدات القشريةمع تفاقم تعفن الدم ، يضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مثل الدماغ والقلب والكليتين. قد يتسبب الإنتان في تخثر دم غير طبيعي ينتج عنه جلطات صغيرة أو انفجار الأوعية الدموية التي تتلف أو تدمر الأنسجة.يتعافى معظم الناس من تعفن الدم الخفيف ، لكن معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية حوالي 40٪. أيضًا ، تعرضك نوبة من تعفن الدم الشديد لخطر أكبر للإصابة بالعدوى في المستقبل.