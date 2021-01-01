متى تظهر أعراض تسمم الدم.. لا تتجاهلها

آخر الأخبارالصحة والجمال › متى تظهر أعراض تسمم الدم.. لا تتجاهلها

صورة الخبر: أعراض تسمم الدم
أعراض تسمم الدم



تسمم الدم هو أحد أنواع العدوي التي تحدث للدم، ويمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية إلى تعفن الدم، وما يسمى بـ الانتان.

الرئتين، مثل الالتهاب الرئوي
الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي
الجهاز الهضمي
مجرى الدم (تجرثم الدم)
مواقع القسطرة
جروح أو حروق
عوامل الخطر
هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالإنتان، بما في ذلك:

كبار السن
الطفولة
ضعف جهاز المناعة
داء السكري
أمراض الكلى أو الكبد المزمنة
القبول في وحدة العناية المركزة أو الإقامة الطويلة في المستشفى
الأجهزة الغازية ، مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب التنفس
الاستخدام السابق للمضادات الحيوية أو الستيرويدات القشرية

مع تفاقم تعفن الدم ، يضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مثل الدماغ والقلب والكليتين. قد يتسبب الإنتان في تخثر دم غير طبيعي ينتج عنه جلطات صغيرة أو انفجار الأوعية الدموية التي تتلف أو تدمر الأنسجة.

يتعافى معظم الناس من تعفن الدم الخفيف ، لكن معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية حوالي 40٪. أيضًا ، تعرضك نوبة من تعفن الدم الشديد لخطر أكبر للإصابة بالعدوى في المستقبل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على متى تظهر أعراض تسمم الدم.. لا تتجاهلها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30246

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager