لو متجوزة جديد.. أفكار لتقوية علاقتك بحماتك

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أفكار لتقوية علاقتك بحماتك



بعد الزواج تطرأ مشكلة كبيرة بين الفتاة وحماتها دون التعرف على سبب واضح، لكن إذا كنت تبحثين عن طرق للتواصل، فإليك بعض الأفكار.

1- الطبخ معا

لطالما كان المطبخ هو قلب المنزل، سيخلق الطهي معًا الدفء بينك وبين حماتك وسينتهي كلاكما بمشاركة بعض الذكريات الحلوة المتعلقة بالطهي والطعام.

2- التسوق معا

شاركي حماتك للتسوق، واسألها عن آرائها حول ما تريد أن تشتريه لنفسك، سوف تتعرف على ذوقها، ومستوى صبرها أيضًا.

3- مشاهدة فيلم
الذهاب لمشاهدة فيلم معًا أو ربما مسرحية إنه يضيف ببساطة إلى الخبرات التي مررت بها معًا ولا يجبرك أيضًا على التحدث مع بعضكما البعض.

4- الذهاب إلى صالونات التجميل

احجزي يومًا كاملًا من التدليل في منتجع صحي أو صالون التجميل.

المصدر: elbalad

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