لو متجوزة جديد.. أفكار لتقوية علاقتك بحماتك

أفكار لتقوية علاقتك بحماتك
بعد الزواج تطرأ مشكلة كبيرة بين الفتاة وحماتها دون التعرف على سبب واضح، لكن إذا كنت تبحثين عن طرق للتواصل، فإليك بعض الأفكار.
1- الطبخ معا
لطالما كان المطبخ هو قلب المنزل، سيخلق الطهي معًا الدفء بينك وبين حماتك وسينتهي كلاكما بمشاركة بعض الذكريات الحلوة المتعلقة بالطهي والطعام.
2- التسوق معا
شاركي حماتك للتسوق، واسألها عن آرائها حول ما تريد أن تشتريه لنفسك، سوف تتعرف على ذوقها، ومستوى صبرها أيضًا.
3- مشاهدة فيلم
الذهاب لمشاهدة فيلم معًا أو ربما مسرحية إنه يضيف ببساطة إلى الخبرات التي مررت بها معًا ولا يجبرك أيضًا على التحدث مع بعضكما البعض.
4- الذهاب إلى صالونات التجميل
احجزي يومًا كاملًا من التدليل في منتجع صحي أو صالون التجميل.
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