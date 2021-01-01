أفضل طريقة لتخزين البيض واللحوم في الثلاجة.. واحذر من الطماطم



أفضل طريقة لتخزين البيض واللحوم أفضل طريقة لتخزين البيض واللحوم



تتطلب الأنواع المختلفة من الطعام طرق صحيحة في التعامل عند تخزينها وعند وضعها في الثلاجة، حتى نطمئن إلى إطالة عمرها الافتراضي.







ووفقا لتقرير novosti، يُنصح بوضع اللحم على ظهر الرف العلوي لأنه أبرد نقطة في الثلاجة، ويجب تخزين الفواكه والخضروات في درج خضروات، ويجب عدم تبريد الطماطم فقط، لذا اتركها خارج الثلاجة.

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كما تحتوي معظم الثلاجات على حجيرات باب يستخدمها الكثيرون لتخزين الحليب، ومع ذلك ، نظرًا لأن الباب هو أكثر الأماكن دفئًا في الثلاجة، فمن المستحسن تخزين الحليب في الجزء البارد من الثلاجة حتى يستمر لفترة أطول.عندما يتعلق الأمر بالبيض، فمن الأفضل الاحتفاظ به في عبوته الأصلية في الثلاجة، يؤدي ذلك إلى إبطاء فقدان الرطوبة، ويمنعها من امتصاص روائح الطعام ويساعدك على تتبع تاريخ انتهاء الصلاحية.