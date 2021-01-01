تتطلب الأنواع المختلفة من الطعام طرق صحيحة في التعامل عند تخزينها وعند وضعها في الثلاجة، حتى نطمئن إلى إطالة عمرها الافتراضي.
ووفقا لتقرير novosti، يُنصح بوضع اللحم على ظهر الرف العلوي لأنه أبرد نقطة في الثلاجة، ويجب تخزين الفواكه والخضروات في درج خضروات، ويجب عدم تبريد الطماطم فقط، لذا اتركها خارج الثلاجة.
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التعليقات على أفضل طريقة لتخزين البيض واللحوم في الثلاجة.. واحذر من الطماطم
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