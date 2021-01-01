

آكلات فتح الشهية.. مشروبات وأطعمة لزيادة الوزن آكلات فتح الشهية.. مشروبات وأطعمة لزيادة الوزن

يحدث فقدان الشهية ، عندما تكون لديك رغبة منخفضة في تناول الطعام، ويمكن لعوامل مختلفة أن تسبب ضعف الشهية ، بما في ذلك الأمراض العقلية والجسدية.







إذا استمرت قلة الشهية لديك لأكثر من يومين ، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن أو سوء التغذية.

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يمكن أن يكون عدم وجود الشهية محبطًا لأي شخص ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن ويحاولون زيادة الوزن أو بناء الكتلة وتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر.آكلات فتح الشهيةيميل الأشخاص الذين يعانون من ضعف الشهية إلى تناول سعرات حرارية فارغة مثل الحلوى ورقائق البطاطس والآيس كريم والمخبوزات لزيادة الوزن .على الرغم من أن هذه الأنواع من الأطعمة قد تبدو فاتحة للشهية وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية ، إلا أنها فكرة سيئة لأنها توفر القليل جدًا من العناصر الغذائية.بدلاً من ذلك ، ركز على الأطعمة التي تمدك بالسعرات الحرارية ومجموعة واسعة من العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون الصحية.على سبيل المثال ، بدلاً من الآيس كريم للحلوى ، يمكنك تناول كوب واحد من الزبادي اليوناني العادي. أضف بعض التوت والقرفة للحلاوة.وبالمثل ، إذا كنت ترغب في تناول البيتزا ، يمكنك صنعها بنفسك وإضافة المزيد من الخضار وبعض البروتينات للحصول على مغذيات إضافية.هناك طريقة أخرى لزيادة شهيتك والتأكد من تناولك ما يكفي من الطعام خلال اليوم وهي إضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى وجباتك.تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في طهي الأطعمة بمكونات كثيفة السعرات الحرارية مثل الزبدة وزبدة المكسرات وزيت الزيتون أو الحليب كامل الدسم.فمثلا:أضف 45 سعرة حرارية: اطبخ البيض بالزبدة.أضف 80 سعرة حرارية: اطبخ دقيق الشوفان مع الحليب كامل الدسم بدلاً من الماء.أضف 80 سعرة حرارية: أضف بعض زيت الزيتون والأفوكادو إلى سلطاتك.إضافة 100 سعرة حرارية: وزعي بعض زبدة الفول السوداني على شرائح التفاح كوجبة خفيفة.مشروبات لفتح الشهيةيكون شرب السعرات الحرارية الخاصة بك وسيلة أكثر تحفيزًا لزيادة استهلاكك من السعرات الحرارية من الاضطرار إلى مضغ طعامك عندما لا تشعر بالجوع الشديد.الطريقة العملية لشرب السعرات الحرارية هي استبدال بعض وجباتك بمشروبات مغذية وعالية السعرات الحرارية.يمكن أن تكون المشروبات المخفوقة والحليب المخفوق والعصائر مشروبات بديلة جيدة للوجبات. جرب صنعها باستخدام مكونات مغذية مثل الفواكه والخضروات.يمكنك أيضًا إضافة مصادر جيدة للبروتين مثل الحليب كامل الدسم أو الزبادي أو مسحوق البروتين للحصول على سعرات حرارية ومغذيات إضافية.الحليبيقدم الحليب مزيجًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات.كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم .محتوى البروتين في الحليب يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات.واحد دراسةوجد أنه بعد تمرين المقاومة ، ساعد شرب الحليب الخالي من الدسم في بناء العضلات بشكل أكثر فاعلية من منتج يعتمد على فول الصويا.أظهرت دراسة مماثلة شملت النساء في تدريب المقاومة نتائج محسّنة لدى أولئك الذين شربوا الحليب بعد التمرين.لأي شخص يتطلع إلى زيادة الوزن ، يمكن إضافة الحليب إلى النظام الغذائي طوال اليوم.2. مخفوق البروتينيمكن لمخفوقات البروتين أن تساعد الشخص على زيادة الوزن بسهولة وكفاءة. يعد الهز أكثر فاعلية في المساعدة في بناء العضلات إذا شرب بعد فترة وجيزة من التمرين.ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المخفوقات الجاهزة تحتوي غالبًا على سكر إضافي وإضافات أخرى يجب تجنبها. تحقق من الملصقات بعناية.فتح الشهية طبيعيقد يكون تناول وجبات كبيرة أمرًا مخيفًا ، في حين أن الوجبات الخفيفة الصغيرة وسهلة الأكل يمكن أن تكون أكثر ملاءمة وتستغرق جهدًا أقل لزيادة تناولك للطعام.يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة مفيدة أيضًا أثناء التنقل.ومع ذلك ، لا يُقصد بالوجبات الخفيفة أن تحل محل وجباتك الكبيرة ، بل أن تكملها. لذا تجنب تناول الوجبات الخفيفة بالقرب من وقت الوجبة ، لأنها قد تؤثر على شهيتك.فيما يلي بعض الأمثلة على الوجبات الخفيفة الصحية :الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقالألواح البروتين أو ألواح الجرانولاالزبادي اليوناني أو الجبن والفواكهزبدة البندق والمقرمشاتالوجبات الخفيفة المالحة مثل الفشار أو خلطة التريلفاتح شهية من العطارلبعض الأطعمة أن تؤخر الهضم وتنتج الغازات ، مما قد يؤدي إلى الشعور بـ "ثقل المعدة" وتقليل الشهية.نوع من التوابل يسمى الأعشاب والتوابل يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وانتفاخ البطن وتحسين الشهية. يمكنهم أيضًا تحفيز إنتاج الصفراء لتسهيل هضم الدهون .بعض أمثلة الأعشاب والتوابل الطاردة للريح: الشمر والنعناع والفلفل الأسود والكزبرة والنعناع والزنجبيل والقرفةبالإضافة إلى المساعدة في تقليل الشعور بـ "ثقل المعدة" ، يمكن أن تساعد هذه الأعشاب والتوابل في جعل وجباتك أكثر جاذبية. عندما يكون لطعامك رائحة ومذاق لطيفين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز شهيتك .المقويات المر هي نوع آخر من أنواع تحضير الأعشاب ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الشهية عن طريق تحفيز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي. من أمثلة المقويات المرّة الجنطيانا والشوك المبارك والقرنطور.يمكنك إدخال بعض هذه الأعشاب أو التوابل أو المرارة في نظامك الغذائي عن طريق الطهي بها ، أو يمكنك تناولها على شكل شاي أو صبغات.فتح الشهية وزيادة الوزنفي حين أن اكتساب الوزن قد يكون صعبًا ، إلا أن الأطعمة التالية قد تساعد. يمكنهم أيضًا زيادة العضلات وتعزيز الصحة العامة.الأطعمة لزيادة الوزن بسرعةيمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالمغذيات التالية الشخص على زيادة الوزن بأمان وفعالية.الأرزكوب أرز يحتوي على حوالي 200 سعر حراريمصدر موثوق، كما أنه مصدر جيد للكربوهيدرات التي تساهم في زيادة الوزن. يجد الكثير من الناس أنه من السهل دمج الأرز في الوجبات التي تحتوي على البروتينات والخضروات.. اللحوم الحمراءثبت أن تناول اللحوم الحمراء يساعد في بناء العضلات واكتساب الوزن.تحتوي شرائح اللحم على كل من الليوسين والكرياتين ، وهي عناصر مغذية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز كتلة العضلات. تحتوي شرائح اللحم واللحوم الحمراء الأخرى على البروتين والدهون ، مما يعزز زيادة الوزن.بينما يُنصح الشخص بالحد من تناوله ، فإن القطع الأقل دهونًا من اللحوم الحمراء أكثر صحة للقلب من القطع الدهنية.واحد دراسة وجدت أن إضافة اللحوم الحمراء الخالية من الدهون إلى وجبات 100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60 و 90 عامًا ساعدهن على اكتساب الوزن وزيادة القوة بنسبة 18 في المائة أثناء خضوعهن لتدريبات المقاومة.5. المكسرات وزبدة الجوزيمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام الشخص على زيادة الوزن بأمان. المكسرات هي وجبة خفيفة رائعة ويمكن إضافتها إلى العديد من الوجبات ، بما في ذلك السلطات. تحتوي المكسرات المحمصة الخام أو الجافة على معظم الفوائد الصحية.يمكن أيضًا أن تساعد زبدة الجوز المصنوعة بدون سكر مضاف أو زيوت مهدرجة. يجب أن يكون المكون الوحيد في هذه الزبدة هو المكسرات نفسها.ساعد النشويات بعض الأطعمة المدرجة بالفعل على تعزيز نمو العضلات وزيادة الوزن. يضيفون كميات كبيرة إلى الوجبات ويزيدون من عدد السعرات الحرارية المستهلكة.تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالنشويات ما يلي:بطاطاحبوب ذرةالكينواالحنطة السوداءفاصولياقرعالشوفانالبقولياتالخضار الجذرية الشتويةالبطاطا الحلوةمعكرونةحبوب القمح الكاملةخبز الحبوب الكاملةألواح الحبوببالإضافة إلى إضافة السعرات الحرارية ، توفر النشويات الطاقة على شكل جلوكوز. يتم تخزين الجلوكوز في الجسم على شكل جليكوجين. حيث يشير إلى أن الجليكوجين يمكن أن يحسن الأداء والطاقة أثناء التمرين.