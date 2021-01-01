كشفت تسريبات مواصفات هاتف Magic Fold 5G القابل للطي، والمتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة من شركة هونر الصينية، حيث يعتبر الهاتف هو أول هاتف قابل للطي تعتزم هونر إطلاقه، حيث تعمل على منافسة ركة سامسونج وهواوى.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هونر Magic Fold 5G القابل للطي سيأتى مشابها لسلسلة التى أطلقتها شركة سامسونج كما سيكون له شكل صدفي، كما سيتميز بالعديد من المواصفات الرائدة.
وسيحتوى هاتف Magic Fold 5G القابل للطي على شاشة مرنة من نوع OLED، قياس 8 بوصة للشاة الخارجية مع أخرى أصر حجما، ودقة شاشة 2200 × 2480 بكسل تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 + ، مع مقاومة للمياه والغبار من نوع Nano Crystal Shield .
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التعليقات على Magic Fold 5G.. مواصفات جبارة لأول هاتف قابل للطي من هونر
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