

Magic Fold 5G.. مواصفات جبارة لأول هاتف قابل للطي من هونر Magic Fold 5G.. مواصفات جبارة لأول هاتف قابل للطي من هونر

كشفت تسريبات مواصفات هاتف Magic Fold 5G القابل للطي، والمتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة من شركة هونر الصينية، حيث يعتبر الهاتف هو أول هاتف قابل للطي تعتزم هونر إطلاقه، حيث تعمل على منافسة ركة سامسونج وهواوى.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هونر Magic Fold 5G القابل للطي سيأتى مشابها لسلسلة التى أطلقتها شركة سامسونج كما سيكون له شكل صدفي، كما سيتميز بالعديد من المواصفات الرائدة.



وسيحتوى هاتف Magic Fold 5G القابل للطي على شاشة مرنة من نوع OLED، قياس 8 بوصة للشاة الخارجية مع أخرى أصر حجما، ودقة شاشة 2200 × 2480 بكسل تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 + ، مع مقاومة للمياه والغبار من نوع Nano Crystal Shield .

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وسيقدم هاتف Magic Fold 5G القابل للطي على كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 108 ميجابكسل كمستشعر أساسي، و كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.وسيحتوى هاتف Magic Fold 5G القابل للطي مع بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط، ونظام التشغيل نظام Android 12 ، مع معالج ثماني النواة، لم يتم الكشف عن نوعه.وتشير التقارير إلى أن إطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي يمكن أن يساعد على تعزيز هونر ، كما يمكن أن يساعد على زيادة حصتها في السوق في بلدها الأم الصين، حيث استحوذت العلامة التجارية بالفعل على 15 % من حصة السوق ، لتصبح ثالث أكبر شركة للهواتف الذكية في الصين ، تليها فيفو و أوبو .