تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف وان بلس الشبابي OnePlus Nord 2 CE

كشفت تسريبات سعر مواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE للفئة المتوسطة، القادم من شركة وان بلس الصينية، والذى سيصدر بسعر مناسب للفئة الشبابية، مع تصميم مميز وكذلك إمكانات كبيرة في الأداء والبطارية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus Nord 2 CE سيأتى بشاشة مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وسيقدم هاتف OnePlus Nord 2 CE كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجابيكسل بعدسة OmniVision مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو. بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.
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