تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف وان بلس الشبابي OnePlus Nord 2 CE

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تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف وان بلس الشبابي OnePlus Nord 2 CE

كشفت تسريبات سعر مواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE للفئة المتوسطة، القادم من شركة وان بلس الصينية، والذى سيصدر بسعر مناسب للفئة الشبابية، مع تصميم مميز وكذلك إمكانات كبيرة في الأداء والبطارية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus Nord 2 CE سيأتى بشاشة مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف OnePlus Nord 2 CE كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجابيكسل بعدسة OmniVision مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو. بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 CE بمعالج قوى من نوع Dimensity 900 5G من شركة ميديا تيك مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 6 و 8 و12 جيجا بايت رام.

وسيحتوى هاتف OnePlus Nord 2 CE على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير.

وسيبدأ سعر هاتف OnePlus Nord 2 CE من حوالي 320 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصرى، ومن المرجح أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية في شهر فبراير المقبل.

المصدر: صدى البلد

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