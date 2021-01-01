تمكنت شركة آبل الأمريكية من التوصل إلى هدنة بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي كانت منزعجة بشكل كبير من خصوصية هواتف آيفون، بعد أن سمحت آبل لمطورى التطبيقات بجمع البيانات من مستخدمي آيفون البالغ عددهم مليار مستخدم.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن آبل قررت القيام بتحول غير جذري ولكن غير معترف به للهدنة مع شركات مثل سناب شات و ميتا من خلال تطبيقاتها فيسبوك وإنستجرام، وعدد من التطبيقات الأخرى يسمح ببعض المرونة لهذه التطبيقات بتتبع بيانات مستخدمي آيفون.
وقامت شركة آبل بتغيير خصوصية آيفون ليتمكن المعلنون من الحصول على عدد من البيانات الخاصة بمستخدمي آيفون والقيام بتجميعها بدون أن يتم تحديدها شخصيا، حيث تعتبر الخطوة تطورا كبيرا بين معركة آبل وفيسبوك وسناب شات بسبب قيام آبل بمنع هذه التطبيقات من الوصول لأى بيانات شخصية من مستخدمي آيفون.
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التعليقات على هدنة بين آبل وتطبيقات فيسبوك وسناب شات بعد تغيير خصوصية آيفون
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