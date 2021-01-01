

هدنة بين آبل وتطبيقات فيسبوك وسناب شات بعد تغيير خصوصية آيفون هدنة بين آبل وتطبيقات فيسبوك وسناب شات بعد تغيير خصوصية آيفون

تمكنت شركة آبل الأمريكية من التوصل إلى هدنة بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي كانت منزعجة بشكل كبير من خصوصية هواتف آيفون، بعد أن سمحت آبل لمطورى التطبيقات بجمع البيانات من مستخدمي آيفون البالغ عددهم مليار مستخدم.



وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن آبل قررت القيام بتحول غير جذري ولكن غير معترف به للهدنة مع شركات مثل سناب شات و ميتا من خلال تطبيقاتها فيسبوك وإنستجرام، وعدد من التطبيقات الأخرى يسمح ببعض المرونة لهذه التطبيقات بتتبع بيانات مستخدمي آيفون.



وقامت شركة آبل بتغيير خصوصية آيفون ليتمكن المعلنون من الحصول على عدد من البيانات الخاصة بمستخدمي آيفون والقيام بتجميعها بدون أن يتم تحديدها شخصيا، حيث تعتبر الخطوة تطورا كبيرا بين معركة آبل وفيسبوك وسناب شات بسبب قيام آبل بمنع هذه التطبيقات من الوصول لأى بيانات شخصية من مستخدمي آيفون.

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وأخبر تطبيق سناب شات المستثمرين أنه يخطط لمشاركة البيانات من 306 مليون مستخدم بما في ذلك أولئك الذين يطلبون من التطبيق "عدم التعقب" حتى يتمكن المعلنون من الحصول على "عرض أكثر اكتمالاً في الوقت الفعلي" حول كيفية عمل الحملات الإعلانية.كما قالت رئيسة عمليات فيسبوك ، شيريل ساندبرج ، "إن مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي تشارك في "جهد متعدد السنوات" لإعادة بناء البنية التحتية للإعلان "باستخدام المزيد من البيانات المجمعة أو مجهولة المصدر".وبذلك تكون آبل قد سمحت للشركات بما في ذلك فيسبوك وسناب شات بالاستمرار في مشاركة الإشارات على مستوى المستخدم من هواتف آيفون ، طالما أن هذه البيانات مجهولة المصدر ومجمعة بدلاً من ربطها بملفات تعريف مستخدمين محددة.