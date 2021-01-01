«Google Photos» مزايا جديدة للمستخدمين

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«Google Photos» مزايا جديدة للمستخدمين

تسعى شركة جوجل لتطوير تطبيق الصور الخاص بها "Google Photos" بعد إضفاء عدد من الميزات الجديدة.

وقامت جوجل بإضفاء عدد من المميزات الجديدة على خاصية "الذكريات"، والتى تهتم بعرض بعض الصور ومقاطع الفيديو فى السنوات الماضية.

وتستعد جوجل لإضافة التطويرات على خاصية الذكريات، منها التأثيرات السينمائية المسؤولة عن التكبير أو التصغير البطيئ، أو إضافة تأثير متحرك فى الخلفية ثلاثي الأبعاد إلى صورة ثنائية الأبعاد، وفقا لموقع "PhoneArena".

وكشفت جوجل أن تطبيق Google Photos يلعب دورا مهما فى معالجة الصور لتحسين تفاصيل الصور التى تظهر فى خاصية "الذكريات"، لأجل إتاحة الفرصة للمستخدمين من تجربة الصور بطريقة واضحة مشوقة.

وأضافت الشركة دور التطورات فى تحسين الصور السينمائية، وذلك من خلال عمل الذكاء الاصطناعى فى الصور والسماح للكاميرا الافتراضية بالتحرك بحرية أكبر.

تسهل الخاصية المتعلقة ب الذكريات الموجودة فى الجزء العلوى من شبكة الصور التقاط بعض الصور، كما أضافت جوجل ذكريات الأحداث التي ستعرض لك صورًا ومقاطع فيديو تم التقاطها أو تسجيلها أثناء الأحداث البارزة مثل عيد الميلاد أو رأس السنة وغيره، ويسمح للمستخدم وقتها بإعادة تسمية الصور ومقاطع الفيديو أو إزالتها من شبكة الصور.

وأوضحت جوجل أنه يمكن للمستخدمين الاستعانة بعناصر التحكم فى تطبيق Google Photos لإخفاء وجوه معينة، مما يسمح بالتركيز على أشخاص أو أماكن معينة.

المصدر: بوابة دار المعارف

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