

ببجي موبايل تضم سبايدر مان ببجي موبايل تضم سبايدر مان

أعلنت ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الفيديو المحمولة في العالم، اليوم عن شراكتها الترويجية مع فيلم، "سبايدر مان نو واي هوم" ، المنتظر، كأول تعاون للعبة مع شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج السينمائي.



وستتاح للاعبين في جميع أنحاء العالم بدءاً من اليوم فرص الحصول على العناصر الحصرية مثل كتابة الجرافيتي التعاونية من خلال إكمال المهام داخل اللعبة. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تجربة اللعب والعناصر الجديدة مع إطلاق تحديث ببجي موبايل الإصدار 1.8 في منتصف يناير.



قال فنسنت وانج، رئيس قسم النشر لدى ببجي موبايل: "يُعد سبايدر مان من أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم الأبطال الخارقين، وعلى نطاق أوسع في الثقافة الشعبية. وستُمكننا فرصة التعاون مع فيلم "سبايدر مان" من جلب التشويق والترقّب للفيلم وشخصية البطل الخارق إلى لعبة ببجي موبايل، وهو شيء نثق بأن لاعبينا وعشاق سبايدر مان سيحبونه من دون شك".

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ومن جانبه قال جيفري جودسيك، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات العالمية وإدارة العلامة ورئيس القسم الترفيهي القائم على الموقع لدى شركة "سوني بيكتشرز" : "سيتيح هذا التعاون المشوق لعشاق اللعبة والفيلم في جميع أنحاء العالم توسيع تفاعلهم مع شخصية سبايدر مان الودودة من خلال تجربة لعبة ببجي موبايل الحديثة أثناء التنقل باستخدام هواتفهم المحمولة".وسيتم في فيلم "سبايدر ماننو واي هوم" ، لأول مرة في التاريخ السينمائي لسلسلة أفلام سبايدر مان، الكشف عن هوية بطل الحي الودود، مما سيجعل مسؤولية هذا البطل الخارق تتعارض مع حياته الطبيعية وسيعرّض أولئك الذين يهتم بهم للخطر. وعندما يستعين بمساعدة الدكتور سترينج لاستعادة سرّه، تحدث التعويذة ثقباً في عالمهم وتطلق سراح أقوى الأشرار الذين قاتلوا سبايدر مان في أي عالم على الإطلاق.وسيتعين على بيتر التغلب على أكبر تحدّ يواجهه حتى الآن، مما سيغير مستقبله إلى الأبد ومستقبل الكون المتعدد.وسيتم إطلاق فيلم "سبايدر مان نو واي" حصرياً في دور السينما في المملكة المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر و دور السينما الأمريكية في 17 ديسمبر، وقد يختلف تاريخ الإصدار وفقاً للمنطقة.