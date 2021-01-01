

لعبة PUBG: Battlegrounds ستتوفر للعب بشكل مجاني بداية العام المقبل لعبة PUBG: Battlegrounds ستتوفر للعب بشكل مجاني بداية العام المقبل

بعد نحو 5 سنوات من إطلاق لعبة ببجي التي غيرت نظرة المستخدمين وعشاق الألعاب في العالم لاسيما ألعاب إطلاق النار، ستتوفر مع نسخته الأصلية PUBG: Battlegrounds بشكل مجاني للعب بداية العام المقبل.



سيتمكن الجمهور منذ 12 يناير 2022 من لعب ببجي PUBG: Battlegrounds دون رسوم لنسختها الأساسية بعد أن كانوا بحاجة للاشتراك في اللعب ليتمكنوا من تجربتها.



وستوفر الشركة اشتراك باسم Battlegrounds Plus يسمح للمستخدمين الحصول على مزايا إضافية والدخول لأوضاع وتصنيفات مختلفة مقابل 13 دولارًا أمريكيًا، ما يعني أن الاشتراك سيقتصر على الذين يرغبون بشراء بعض المزايا الإضافية والأسلحة في داخل اللعبة والحصول على على 1,300 عملة نقدية “كوين” عند تفعيل الاشتراك لأول مرة، كما سيوفر هذا الاشتراك إمكانية الاستمتاع بوضع “Ranked Mode” الذي يسمح للاعبين باللعب مع آخرين من نفس المستوى.

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تُمثل هذه الخطوة بُشرى سارة للذين يرغبون بتجربة اللعبة أو الذين يلعبونها مسبقًا للاستمتاع بها مجانًا، وكذلك عند توجههم للحصول على مزايا إضافية احترافية مقابل اشتراك واحد.يُشار أن شركة Krafton الكورية الجنوبية، الناشر الرسمي للعبة PUBG: Battlegrounds، تمكنت من بيع أكثر من 75 مليون نسخة حتى الآن، وتحظى لعبتها بتفاعل قوي جدًا على مختلف المنصات مع وجود متوسط لاعبين في نفس الوقت بما يزيد 146 ألف لاعب – وهي نسبة تتضاعف في أوقات الذروة يوميًا.