سوني تستحوذ على شركة تطوير الألعاب Valkyrie Entertainment

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سوني تستحوذ على شركة تطوير الألعاب Valkyrie Entertainment

أعلنت شركة سوني عن خامس استحواذ لها هذا العام لتعزيز قسم الألعاب، وذلك من خلال الاستحواذ على شركة تطوير الألعاب Valkyrie Entertainment الأمريكية، بعد شراكة طويلة بين الشركتين.

تأسست شركة Valkyrie Entertainment، وهي عبارة عن استديو تطوير ألعاب بالتشارك، حيث يرتكز عملها على تطوير الألعاب بالتعاون مع الشركات الأصلية، فمثلًا عملت على تطوير لعبة God of War مع سوني مؤخرًا، وسبق لها تطوير ألعاب أخرى مع مايكروسوفت مثل Halo Infinite، وكذلك مع Riot.

تسعى سوني من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانتها في قطاع الألعاب؛ حيث يُعد القطاع الوحيد تقريبًا الذي يحقق النمو سنويًا بشكل ملحوظ على عكس القطاعات الأخرى مثل الأجهزة الإلكترونية والهواتف. وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو الهائل الذي يشهده قطاع الألعاب في السنوات الماضية.

المصدر: عالم التقنيه

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