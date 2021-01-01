ضمن اليوم الأول في مؤتمر IEDM في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، استغلت شركتا سامسونج و IBM المناسبة للإعلان عن توصلهما لتقنية تسمح برص أو تكديس الترانزستورات بشكل عمودي في أشباه الموصلات ورقاقات المعالجة، ما يعني نقلة كبيرة في الصناعة.
تعتمد طريقة تصنيع المعالجات على رص وترتيب الترانزستورات بشكل أفقي على ألواح السيليكون، ما يعني أن العدد الإجمالي للترانزستورات في كل معالج يكون ملاصق لبعضه البعض، ويتوجب التوصل لتقنيات تساعد على تصغير حجم كل ترانزستور منها لجعلها تتسع لأكبر عدد دون التأثير على حجمها عن وضعها في الأجهزة، لكن ذلك كله سيختلف مع التقنية الجديدة.
ستساعد تقنية سامسونج و IBM، التي أطلق عليها اسم Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET)، الشركتين في تصنيع أشباه الموصلات والرقاقات الإلكترونية بطريقة تسمح باستخدام نفس المساحة في توفير أعداد مضاعفة من الترانزستورات معًا، ما يعني رفع الكفاءة بشكل ملحوظ بالحفاظ على نفس الحجم.
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التعليقات على سامسونج و IBM تتوصلان لنقلة كبيرة بتصميم المعالجات عبر تقنية تسمح برص الترانزستورات عموديًا
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