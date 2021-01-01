

سعر ومواصفات الهاتف TCL 20B سعر ومواصفات الهاتف TCL 20B

الهاتف TCL 20B، هو العضو الأحدث في سلسلة TCL 20، تم الإعلان عنه يوم 30 سبتمبر الماضي، مع مواصفات متواضعة للغاية، وسعر مرتفع جدا، حيث يأتي هذا الهاتف، بشاشة دقتها HD+، ومعالج Helio P22، من ميديا تيك، وبطارية متوسطة، بالإضافة إلى كاميراتين فقط في الخلف، وبخصوص السعر، فيبلغ حوالي 362 دولارا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف TCL 20B.



المواصفات الكاملة للهاتف

أعلنت شركة TCL، عن هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وتحتوي على ثقب في الأعلى، بشكل النوتش، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، كما أن الهاتف TCL 20B، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبمعدل 30 إطارا في الثانية،



معالج تشغيل الهاتف TCL 20B، يأتي من فئة Mediatek Helio P22، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يأتي بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بدلا من معالج Snapdragon 665، الموجود في هاتف TCL 20S، كما أن معالج الرسوميات GPU، يأتي من فئة PowerVR GE8320، بجانب 64 جيجا بايت، من ذاكرة التخزين الداخلية، و4 جيجا رام، من ذاكرة الوصول العشوائية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم TCL UI.

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وبالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع العلم بأن منفذ الشحن، يأتي من فئة USB Type‑C 2.0، أما بالنسبة للمميزات الأخرى، فالهاتف TCL 20B، يتميز بإمكانية زيادة المساحة التخزينية، من خلال منفذ microSD المخصص، والذي يتم تركيبه بجانب شريحتي الاتصال، كما أنه يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، ويتميز أيضا، بدعم مكبرات صوت مزدوجة، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف TCL 20Bالهاتف TCL 20B، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبلغ حوالي 362 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.