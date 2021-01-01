الهاتف TCL 20B، هو العضو الأحدث في سلسلة TCL 20، تم الإعلان عنه يوم 30 سبتمبر الماضي، مع مواصفات متواضعة للغاية، وسعر مرتفع جدا، حيث يأتي هذا الهاتف، بشاشة دقتها HD+، ومعالج Helio P22، من ميديا تيك، وبطارية متوسطة، بالإضافة إلى كاميراتين فقط في الخلف، وبخصوص السعر، فيبلغ حوالي 362 دولارا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف TCL 20B.
المواصفات الكاملة للهاتف
أعلنت شركة TCL، عن هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وتحتوي على ثقب في الأعلى، بشكل النوتش، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، كما أن الهاتف TCL 20B، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبمعدل 30 إطارا في الثانية،
معالج تشغيل الهاتف TCL 20B، يأتي من فئة Mediatek Helio P22، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يأتي بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بدلا من معالج Snapdragon 665، الموجود في هاتف TCL 20S، كما أن معالج الرسوميات GPU، يأتي من فئة PowerVR GE8320، بجانب 64 جيجا بايت، من ذاكرة التخزين الداخلية، و4 جيجا رام، من ذاكرة الوصول العشوائية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم TCL UI.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات الهاتف TCL 20B
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق