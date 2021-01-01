روسيا تطلق أقمارا جديدة إلى الفضاء اليوم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق قمري اتصالات روسيين إلى الفضاء اليوم.
وقال بيان صادر عن المؤسسة "اتخذت اللجان المسؤولة في قاعدة بايكونور قرارها بشأن جاهزية صاروخ Proton-M والأقمار التي سيحملها إلى الفضاء، وقررت السماح بتزويد الصاروخ بالوقود استعدادا لعملية الإطلاق".
وأضاف البيان "الصاروخ و قمرا Express-AMU3 و Express-AMU7من المفترض أن يطلقا من القاعدة اليوم الاثنين 13 ديسمبر، بتمام الساعة 15:07 بتوقيت موسكو، وقبل 6 ساعات من موعد الإطلاق ستبدأ عملية تزويد الصاروخ بالوقود".
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