

روسيا تطلق أقمارا جديدة إلى الفضاء اليوم روسيا تطلق أقمارا جديدة إلى الفضاء اليوم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق قمري اتصالات روسيين إلى الفضاء اليوم.



وقال بيان صادر عن المؤسسة "اتخذت اللجان المسؤولة في قاعدة بايكونور قرارها بشأن جاهزية صاروخ Proton-M والأقمار التي سيحملها إلى الفضاء، وقررت السماح بتزويد الصاروخ بالوقود استعدادا لعملية الإطلاق".



وأضاف البيان "الصاروخ و قمرا Express-AMU3 و Express-AMU7من المفترض أن يطلقا من القاعدة اليوم الاثنين 13 ديسمبر، بتمام الساعة 15:07 بتوقيت موسكو، وقبل 6 ساعات من موعد الإطلاق ستبدأ عملية تزويد الصاروخ بالوقود".

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وأشار البيان إلى أن الجسم الأساسي للصاروخ سينفصل عن المرحلة العليا له بعد 9 دقائق تقريبا من موعد الإطلاق، بينما سينفصل قمر Express-AMU7 عن المرحلة العليا للصاروخ بعد 17 ساعة و50 دقيقة من الإطلاق، أما القمر الثاني فسينفصل عن مرحلة الصاروخ العليا بعد 18 و7 دقائق من موعد الإطلاق.تطور روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.