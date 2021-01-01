مواصفات وأسعار هاتف BLU G91s

بعد الهاتفين BLU G91، وG91 Pro، أعلنت شركة BLU، عن إصدار أقل من نفس السلسلة، تحت مسمى BLU G91s، وبمواصفات جيدة للغاية، مقارنة للسعر الرخيص، حيث يأتي هذا الهاتف، مع معالج متوسط من ميديا تيك، و3 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بكسل، بالإضافة إلى بطارية ضخمة، بسعة 6000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، ومواصفات أخرى ممتازة، دعونا نتعرف عليها، خلال السطور القادمة.
مواصفات الهاتف BLU G91s
تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة IPS LCD، بحجم 6.8 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، وبجودة FHD+، ويتم تشغيل الهاتف BLU G91s، بمعالج ثماني النواة، من فئة Mediatek Helio G80، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G52 MC2، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بابت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبأحدث واجهة مستخدم من BLU.
يحتوي هاتف BLU G91s، على كاميرا أمامية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الهاتف، يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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