

عرف على ميعاد طرح أوبل موكا 2022 الجديدة في مصر عرف على ميعاد طرح أوبل موكا 2022 الجديدة في مصر

بعد فترة طويلة من الإنتظار، كشفت أوبل مصر عن ميعاد تقديم سيارتها موكا في السوق المحلي، والتي ستقدمها محليا كموديل لعام 2022، حيث ذكرت الشركة أن إطلاق هذا الموديل محليا سيكون خلال شهر يناير من عام 2022 القادم.



وينتمي هذا الموديل للجيل الثاني الجديد كليا من أوبل موكا، وهو مصمم على قاعدة عجلات CMP المتطورة من مجموعة بيجو-سيتروين التي تعتبر الشركة الأم الجديدة لأوبل الألمانية، وهي نفس القاعدة المستخدمة بسيارات بيجو 2008 وبيجو 208.



ويبلغ طول هذا الموديل من السيارة 4.15 متر لذلك فهو أقصر من الجيل الحالي من السيارة بفارق 12.5 سم، وبالرغم من هذا التغيير في أبعاد السيارة إلا أن ركاب الصف الخلفي من السيارة ل يجدوا اختلاف في مساحة الجلوس مقارنة بنفس المساحة بالموديل الحالي من السيارة، كما أن مساحة التخزين بالصندوق الخلفي للسيارة انخفضت بفارق 6 لتر فقط عن مساحة التخزين بالجيل الحالي من السيارة.

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وينتظر أن تكشف أوبل مصر في وقت قريب عن مواصفات المحرك الذي سيتم طرحه مع هذا الموديل من السيارة في مصر، والذي يتوقع أن يكون أول فئة من المحركات التي تطلقها أوبل مع هذا الموديل في الأسواق العالمية، وهو محرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي وقوته 100 حصان وعزمه 205 نيوتن متر.