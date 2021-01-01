

تعرف على أبرز أسباب تلف بادئ الحركة في السيارة تعرف على أبرز أسباب تلف بادئ الحركة في السيارة

المربع نت – يعتبر بادئ الحركة (المارش) أحد أهم الأجزاء التي تساعد على بدء تشغيل محرك السيارة، حيث أنه عبارة عن محرك كهربائي صغير يعمل على تدوير المحرك، لبدء الحركة عند بداية تشغيل السيارة، وفي حال تعرضه للخلل أو التلف يتوقف محرك السيارة عن العمل.



لكن مع مرور الوقت قد يتعرض بادئ الحركة للخلل أو التلف مما يسبب توقف السيارة بالكامل، واليوم نستعرض لكم أبرز الأسباب التي تؤدي إلى خلل أو تلف بادئ الحركة، وهي كما يلي:



– الاستخدام الخاطئ

قد يعجبك أيضا...

عند مواجهة صعوبة في تشغيل السيارة، يقوم قائد السيارة بتكرار محاولة تدوير محرك السيارة بدون فائدة، وهو ما يؤدي إلى تآكل أو تلف بادئ الحركة، حيث يجب عند تدوير السيارة أن لا تزيد المحاولة عن 10 ثواني، ثم التوقف لدقيقة في حال فشل المحاولة ثم البدء في التدوير مرة أخرى.– ضعف أو تلف البطاريةيتوقف بادئ الحركة عن العمل في حال تعرض بطارية السيارة للضعف أو التلف، حيث أن بادئ الحركة يحصل على الطاقة اللازمة لعمله منها.– ضعف أو تلف البواجيإذا تعرضت البواجي للضعف أو التلف فإنها قد تتسبب في تلف بادئ الحركة، حيث تعمل البواجي على توصيل الشرار اللازم لعملية الاحتراق في المحرك، مما يساعد المحرك على التشغيل، وعند توقف المحرك مع محاولة تدويره عدة مرات فإن ذلك يتلف بادئ الحركة.– تلف أحد أجزاء بادئ الحركةتعطل أو تلف أحد أجزاء بادئ الحركة ذاته، ويحدث نتيجة العمل الشاق، أو سوء الاستخدام، أو بسبب انتهاء العمر الافتراضي له.– ارتفاع حرارة المحركقد يتسبب ارتفاع حرارة محرك السيارة بشدة في التصاق بعض أجزاء بادئ الحركة بأجزاء المحرك، الأمر الذي يسبب عدم تحريك الترس الخاص ببادئ الحركة، ومن ثم عدم دوران المحرك وتلف أجزاءه بادئ الحركة في السيارة.