

مشاهدة ميني كوبر S الجديدة قبل عام من موعدها مشاهدة ميني كوبر S الجديدة قبل عام من موعدها

نشرت منصات تواصل اجتماعي صينية صوراً لما يبدو أنه نسخة شبه إنتاجية من الجيل التالي من ميني كوبر S.



تكشف الصور كافة تفاصيل السيارة تقريباً من الخارج والداخل، ربما تبدو السيارة كتحديث منتصف العمر للسيارة الحالية، تحتفظ الواجهة الأمامية بالمصابيح الأمامية الدائرية، يأتي الصدام بتصميم محدث، ونلاحظ أن أن غطاء المحرك لا يحيط بالمصابيح الأمامية كما في الأجيال السابقة. يتميز التصميم الجانبي بأسلوب السقف العائم. عند إنتاجها ستأتي السيارة بفئة 3 أبواب حيث أصبح مشاهدة سيارات من هذا الحجم نادراً في عالم السيارات.







