

مطمع اللصوص.. مدينة أمريكية تهدد بمقاضاة هيونداي وكيا بسبب تفشي السرقات مطمع اللصوص.. مدينة أمريكية تهدد بمقاضاة هيونداي وكيا بسبب تفشي السرقات

تفشت ظاهرة سرقة سيارات هيونداي وكيا في مدينة ميلواكي، وهي واحدة من أكبر مدن ولاية ويسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ازدادت أعداد سيارات هيونداي وكيا المسروقة عقب تفشي وباء كوفيد 19، حتى أصبح امتلاك سيارة هيونداي أو كيا خطرًا على المالكين إذ أنها مطمع للمجرمين واللصوص، وكشفت الأرقام الرسمية للشرطة، أن سيارتين من كل 3 سيارات يتم شرقتها تابعة لشركة هيونداي خلال النصف الأول من سنة 2021.



دعت قوات إنفاذ القانون في المدينة، في ظل تخفيضات الشرطة وموجة شديدة من الجرائم العنيفة، صانعي السيارات لإصلاح ما يرون أنها عيوب وثغرات في النظام الأمني تؤدي لهذا الكم الهائل من السرقات وهددوا بمقاضاتهم في حال عدم الاستجابة.

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وفقًا للشرطة الأمريكية ومحطة WISN-12 المحلية، ارتفع إجمالي عدد السيارات المسروقة إلى ما يقرب من 2.5 مرة منذ عام 2020 ، ولكن طرازي هيونداي و كيا المسروقتين كان أعلى 25 مرة في الأشهر الستة الأولى فقط من 2021. أبلغت شرطة ميلووكي عن ما يقرب من 10 آلاف سرقة سيارات حتى الآن هذا العام ، مقارنة بـ 4509 في العام الماضي و 3487 في عام 2019. ووفقا لقناة فوكس 6 Milwaukee هو العدد الأعلى منذ 11 عامًا، كما أن بعض المجرمين لديهم الجرأة أن ينشروا صور السيارة المسروقة على السوشيال ميدا متباهين بفعلتهم.وفقا لموقع "كار آند درايفر" سيارات هيونداي وكيا حتى الحديثة منها، لديها خلل في أنظمة الأمن والسلامة وثغرات يستغلها اللصوص بذكاءنقلت صحيفة Milwaukee Journal Sentinel عن مالك ورشة لإصلاح السيارات قوله: "يعرف المجرمين كيف يقومون بالاستيلاء على سيارات كيا وأن بإمكانهم كسر النافذة الخلفية بلا أي خوف من دوي إنذار، وفتح الباب، و فك عمود التوجيه بسرعة، مع الاستعانة إما بمفك براغي أو منفذ الـ USB لتدوير السيارة وخطفها والاستيلاء عليها".فيما أعلن المتحدثون باسم هيونداي وكيا أنهما يعملان حاليًا عن كثب مع قسم شرطة ميلووكي والمسؤولين المحليين والإدارات المختلفة في المدينة لحل الأزمة، كما قامت السلطات المحلية بالمدينة بتوفير أقفالًا لعجلة القيادة لحماية أصحاب سيارات هيونداي وكيا التي لا تحتوي على نظام مانع السرقات.