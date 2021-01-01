خرج الآلاف في مدينة اسطنبول التركية في تظاهرة دعت إليها نقابات عمال، تطالب بتحسين وضع الموظفين في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وطالب المحتجون برفع الأجور والمعاشات اتلقاعدية بما يتناسب مع مستوى التضخم.
وعلى مدار أكثر من عامين كانت الليرة التركية تنخفض بلا هوادة، والبطالة، خاصة بين المهنيين الشباب، مأساوية. وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية تتقلب على نطاق واسع. كانت الصورة دائما كما هي منذ بداية أزمة العملة والأزمة الاقتصادية في خريف 2018: الوضع الاقتصادي مُقفِر، والحلول التي اقترحتها الحكومة التركية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ذهبت أدراج الرياح.
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التعليقات على شاهد .. المظاهرات تندلع في تركيا بسبب تردي الوضع الأقتصادي
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