شاهد .. المظاهرات تندلع في تركيا بسبب تردي الوضع الأقتصادي

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المظاهرات تندلع في تركيا

خرج الآلاف في مدينة اسطنبول التركية في تظاهرة دعت إليها نقابات عمال، تطالب بتحسين وضع الموظفين في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وطالب المحتجون برفع الأجور والمعاشات اتلقاعدية بما يتناسب مع مستوى التضخم.

وعلى مدار أكثر من عامين كانت الليرة التركية تنخفض بلا هوادة، والبطالة، خاصة بين المهنيين الشباب، مأساوية. وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية تتقلب على نطاق واسع. كانت الصورة دائما كما هي منذ بداية أزمة العملة والأزمة الاقتصادية في خريف 2018: الوضع الاقتصادي مُقفِر، والحلول التي اقترحتها الحكومة التركية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ذهبت أدراج الرياح.

ويواجه الاقتصاد التركي منذ سنوات تحديات كبيرة، حيث سجل حدوث تسارع كبير في التضخم، المترافق مع انخفاض كبير بالاحتياطيات الأجنبية، هي "الأسوأ في العالم" بحسب الخبراء.

وأن تركيا أهدرت معظم احتياطاتها بين عامي 2018 و2020، في محاولة لإنقاذ الليرة التركية من الغرق

وبحلول نهاية العام الماضي، أنفق أكثر من 130 مليار دولار لهذه الأغراض، وكانت النتيجة أن الاحتياطيات اقتربت من الصفر.

المصدر: عرب نت5

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