فوكسهول تعلن عن شاحنتها الهيدروجينية فيفارو E لسنة 2023

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فوكسهول تعلن عن شاحنتها الهيدروجينية فيفارو E لسنة 2023

أعلنت شركة فوكسهول عن شاحنها الهيدروجينية الجديدة فوكسهول فيفارو E هيدروجين.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تبدأ فوكسهول طرحها للشاحنات الهيدروجينية الجديدة في سنة 2023 داخل المملكة المتحدة تزامنا مع الإصدار الكهربائي بالكامل، وهي بمدى سير 249 ميل في الشحنة الواحدة أي نفس المدى التشغيلي تقريبا لمثيلتها التي تعمل بالبنزين والكهربائية بالكامل.

قال ماركوس لوت، رئيس التطوير في شركة أوبل الأوروبية الشقيقة لشركة فوكسهول: "إن شاحنة الهيدروجين هي الحل المثالي للقيادة لمسافات طويلة بدون أي انبعاثات كربونية ضارة للبيئة وهي كذلك الطريقة المثلى في نقل الأحمال الكبيرة دون إضاعة الوقت في شحن البطاريات، ستكون شاحنة Vivaro-e Hydrogen رائدة في مجال الانتقال للوقود الهيدروجيني الخالي من الانبعاثات في المستقبل، خاصة بالنسبة للاستخدامات التجارية والخدمية".

ستباع الشاحنة الجديدة في تشكيلة العلامة التجارية Vauxhall في الأسواق الخاصة بعجلة القيادة اليسرى من قبل شركة أوبل، شقيقتها اعتبارًا من نهاية هذا العام.

تحتوي شاحنة فيفارو -e Hydrogenعلى خلية وقود تعمل بجهد 45 كيلو وات في الساعة مع ثلاثة خزانات هيدروجينية 700 بار يمكن ملؤها في ثلاث دقائق فقط، وتستخدم محرك كهربائي مثبت في المحور الأمامي بقوة 134 حصانًا.

من أهم مميزات الشاحنة الهيدروجينية الجديدة أنها بنفس القدرة الاستيعابية للشاحنة التقليدية ذات الاحتراق الداخلي، بحجم الحمولة البالغ 6.1 متر مربع مستوي وهي نفس الحمولة لإصدارات الديزل والبطارية الكهربائية من طراز فيفارو، مع الحمولة القصوى عند 1،000 كجم.

المصدر: صدى البلد

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