

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة.



وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4617 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة.