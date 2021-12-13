

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13-12-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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كما سجل اليورو للشراء 17.6623 جنيه، والبيع 17.8161 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.7058 جنيه، والبيع 20.8728 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.285 جنيه، والبيع 12.3878 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3751 جنيه، والبيع 2.396 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7466 جنيه، والبيع 1.7613 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7241 جنيه، والبيع 1.739 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9392 جنيه، والبيع 17.0994 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7712 جنيه، والبيع 13.8935 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1779 جنيه، والبيع 11.295 جنيه.