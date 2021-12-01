يقدم البنك الأهلي المصري باقة من البرامج التمويلية المتنوعة، التي تلبي إحتياجات مختلف شرائح العملاء، ويتيح البنك على رأس تلك البرامج قرض الموظفين بدون تحويل راتب بأسهل وأبسط الإجراءات، بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 4 سنوات وأيضا بدون ضامن.
تفاصيل القرض الشخصي بدون تحويل راتب من البنك الأهلي المصري 2022
• قيمة القرض: يصل إلى 200000 جنيه.
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التعليقات على للموظفين.. قرض مميز بدون تحويل راتب من البنك الأهلي
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