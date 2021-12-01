للموظفين.. قرض مميز بدون تحويل راتب من البنك الأهلي

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للموظفين.. قرض مميز بدون تحويل راتب من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري باقة من البرامج التمويلية المتنوعة، التي تلبي إحتياجات مختلف شرائح العملاء، ويتيح البنك على رأس تلك البرامج قرض الموظفين بدون تحويل راتب بأسهل وأبسط الإجراءات، بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 4 سنوات وأيضا بدون ضامن.

تفاصيل القرض الشخصي بدون تحويل راتب من البنك الأهلي المصري 2022

• قيمة القرض: يصل إلى 200000 جنيه.

• فترة السداد : تصل إلى 4 سنوات.

• سعر الفائدة: أسعار عائد تنافسية.

• تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا

• بدون ضامن.
• تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بدون تحويل راتب من البنك الأهلي 2022

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 شهور بحد اقصي وبقيمة 25 جنيه بحد أدنى.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

المصدر: السلطة

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