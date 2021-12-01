

«شل» تتحالف مع شركاء جدد بامتيازات البحر الأحمر في مصر «شل» تتحالف مع شركاء جدد بامتيازات البحر الأحمر في مصر

وقعت شركة شل للاستكشاف والإنتاج «93» بي في، وهي شركة تابعة لشركة رويال داتش شل بي إل سي، اتفاقيات مع شركة قطر للطاقة، والتي بموجبها ستحصل شركة قطر للطاقة على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين «بلوك 3 وبلوك 4» والتي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر.



وأكدت الشركة في بيان اليوم الإثنين 13 ديسمبر، أن هذه الاتفاقيات تخضع للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة.



جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي «بلوك 3 وبلوك 4» لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضًا للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية، وستظل شل هي المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين.

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وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب، «إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدمًا في هذه الفرصة»، كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أننا تمكنا من جذب شركاء جدد للسوق المصري بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي.ووفقاً للبيان فالاتفاقيات والتي يرمز لها بـ «Farm Out Agreement "FOA»، نوع من العقود يمكّن أحد المشاركين الحاليين في المشروع من، إضافة أطراف جديدة إلى المشروع عن طريق بيع جزء من حصصه في المشروع.وبحسب البيان سوف تصل حصة الشركاء بعد استكمال اتفاقيات FOA كالتالي:- بلوك 3: شل 43% «المشغل» وثروة 10% وBHP 30% وقطر للطاقة 17%.- بلوك 4: شل 21% «المشغل» ومبادلة للبترول 27% وثروة 10% وBHP 25% وقطر للطاقة 17%.- شركة شل للاستكشاف والإنتاج "93" B.V مملوكة بشكل غير مباشر لشركة Royal Dutch Shell plc.