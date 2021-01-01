

6 حاجات لو عملتها بعد الشغل حياتك هتتحسن.. "حطها فى خطة السنة الجديدة" 6 حاجات لو عملتها بعد الشغل حياتك هتتحسن.. "حطها فى خطة السنة الجديدة"

اعتاد الجميع على عمل روتين يومى كل صباح يساعده في إنجاز مهامه، فبعض العادات والأنشطة والتفكير الإيجابي يساعد كثيرًا على تحسين مزاجك؛ والتغلب على كل الضغوط السلبية خلال يوم عمل طويل، ولكن في المقابل، لا يتبع الكثيرون روتين مسائي منظم بعد وقت العمل، ويتركون الأمر للظروف فإما يعانون الملل أو يقضون ما تبقى من اليوم في حالة خمول وكسل أمام الشاشات، إلا أن موقع "لايف هاك" الأمريكي ينصحك ببعض الأنشطة المسائية التي يفضل أن تمارسها بانتظام بعد العمل لتغير عقلك وحياتك كلها للأفضل.



مرن عقلك

مثلما نقوم بالتمارين الرياضية لتقوية العضلات علينا أيضًا تمرين عقولنا، هذا لتحسين الذاكرة والجانب الإبداعى والإدراكى لدينا، مثلًا حل الألغاز الرياضية، لعب الشطرنج، أو حتى حل الكلمات المتقاطعة أو لعب البازل، فأي نشاط من هذا سينشط العقل ويعجل الذهن يقظًا.



القراءة

حاول أن تجعل القراءة أساسية في روتينك اليومي، حتى لو كنت تقرأ صفحات قليلة، فحين تقرأ كتابًا أو رواية جذابة وتدخل في عالمها تفصلك وتأخذك بعيدًا عن الأجواء المتوترة التي عشتها خلال يومك. كل يوم اسرق من الزمن ساعة لقراءة بضع الصفحات المحببة لك حتى تغير نظرتك إلى العالم من حولك.

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مارس هواية تحبهاإذا كنت تحب الرسم أو الطهي، فخذ بعض الوقت لممارسة هوايتك يوميًا، هذا يعمل بشكل جيد على سلامتك وحيويتك، أنت لا تعرف أبدًا فقد تكون جيدًا في ذلك لدرجة أنه يمكن أن يكون مصدر دخل جانبي لك.الرقص أو التمرينإذا كنت تقضى معظم الوقت خلال العمل جالسًا على كرسي يتحكم في حركتك وعضلاتك، فأنت بحاجة ماسة إلى ممارسة الرقص سواء في المنزل أو من خلال جيم، أو اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة تمارين رياضية لمنح جسدك الحيوية واللياقة.تواصل مع الأصدقاء أو العائلةالتواصل مع الأخرين هام للغاية وخاصة بعيدًا عن أجواء العمل، قم بإجراء مكالمة هاتفية كل يوم مع صديق مختلف أو أحد أفراد الأسرة لتكون على تواصل بهم جميعا، أنت لست مضطرًا للتحدث لساعات، بل يكفي فقط 5-10 دقائق للاطمئنان على أحوالهم، سينعكس هذا عليك بالكثير من الطاقة الإيجابية.تعلم لغةتعلم لغة جديدة من أهم الأشياء التي تدفع للأمام، إذا كان بإمكانك تسجيل نفسك في دورة تدريبية أو لغة جديدة، أي شيء يضيف قيمة إلى حياتك وسيرتك الذاتية، ويرفع من قدراتك وقدراتك وثقتك بنفسك.