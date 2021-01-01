6 حاجات لو عملتها بعد الشغل حياتك هتتحسن.. "حطها فى خطة السنة الجديدة"

اعتاد الجميع على عمل روتين يومى كل صباح يساعده في إنجاز مهامه، فبعض العادات والأنشطة والتفكير الإيجابي يساعد كثيرًا على تحسين مزاجك؛ والتغلب على كل الضغوط السلبية خلال يوم عمل طويل، ولكن في المقابل، لا يتبع الكثيرون روتين مسائي منظم بعد وقت العمل، ويتركون الأمر للظروف فإما يعانون الملل أو يقضون ما تبقى من اليوم في حالة خمول وكسل أمام الشاشات، إلا أن موقع "لايف هاك" الأمريكي ينصحك ببعض الأنشطة المسائية التي يفضل أن تمارسها بانتظام بعد العمل لتغير عقلك وحياتك كلها للأفضل.
مرن عقلك
مثلما نقوم بالتمارين الرياضية لتقوية العضلات علينا أيضًا تمرين عقولنا، هذا لتحسين الذاكرة والجانب الإبداعى والإدراكى لدينا، مثلًا حل الألغاز الرياضية، لعب الشطرنج، أو حتى حل الكلمات المتقاطعة أو لعب البازل، فأي نشاط من هذا سينشط العقل ويعجل الذهن يقظًا.
القراءة
حاول أن تجعل القراءة أساسية في روتينك اليومي، حتى لو كنت تقرأ صفحات قليلة، فحين تقرأ كتابًا أو رواية جذابة وتدخل في عالمها تفصلك وتأخذك بعيدًا عن الأجواء المتوترة التي عشتها خلال يومك. كل يوم اسرق من الزمن ساعة لقراءة بضع الصفحات المحببة لك حتى تغير نظرتك إلى العالم من حولك.
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