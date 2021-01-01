

9 أسباب للشعور بوجود طعم معدني في الفم.. اعرفها 9 أسباب للشعور بوجود طعم معدني في الفم.. اعرفها

يمكن أن تكون اضطرابات التذوق ناتجة عن مخاوف صحية أو اختلالات جسدية، مثل: الشعور بطعم معدني أو طعم حديد بالفم، وهى شائعة بشكل كبير بين البالغين، وفي حالة إذا كنت تعاني من خلل في التذوق، فقد يتغير إدراكك لمذاق كل شيء، فتتذوق كل شيء سواء حلو، أو مُر، أو حتى معدني.



ووفقا لموقع «netdoctor»، هناك 9 أسباب هما الأكثر شيوعاً للطعم المعدني في الفم:



1- أمراض اللثة وسوء نظافة الفم

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يمكن أن تسبب أمراض اللثة، والتهاب اللثة، وكذلك تسوس الأسنان، طعماً مزعجاً في الفم، ويمكن أن يؤثر ضعف تدفق الدم نتيجة تلك الالتهابات والمشاكل في الفم على إنتاج اللعاب وتدفقه، مما يسبب طعماً مزعجاً في الفم، لذا يفضل اتباع روتين جيد لنظافة الفم، يتضمن تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً، وإجراء الفحوصات المنتظمة مع طبيب الأسنان، وذلك أفضل طريقة لمنع حدوث أي تغيرات في المذاق، وكذلك للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.2- الآثار الجانبية لبعض الأدويةيمكن أن يكون لبعض الأدوية آثار جانبية تتمثل في تغيير حاسة التذوق لديك، وترك طعماً معدنياً أو مراً في الفم، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم المعروفة باسم مثبطات ACE، وبعض المضادات الحيوية، أيضاً بعض علاجات مرض السكري ، ومرض الاضطراب ثنائي القطب، كذلك مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين.3- علاج مرض السرطانيؤثر العلاج الإشعاعي، أو العلاج الكيميائي للسرطان على حاسة التذوق لديك، ويمكن أن يساعدك تناول الأطعمة ذات النكهات القوية، مثل الطعام الحار أو امتصاص الزنجبيل المسلوق أو مضغه، في إدارة هذا التأثير الجانبي.4- بعض الأمراض المزمنةيمكن أن يؤدي عدد من الحالات الطبية المزمنة إلى ضعف حاسة التذوق، بما في ذلك مرض باركنسون وتلف الأعصاب والسكري والخرف والسكتة الدماغية.5- المكملات والفيتاميناتالمكملات والفيتامينات التي تحتوي على معادن مثل النحاس والزنك والكروم والمغنيسيوم، يمكن أن تسبب طعماً معدنياً، وقد تستمر هذه المشكلة طالما أنك تتناول هذه المكملات ولكنها تختفي بمجرد التوقف أو عندما يمتصها الجسم.6- أدوية علاج البرد والإنفلونزايمكن أن تسبب علاجات البرد والإنفلونزا التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تحتوي على الزنك وفيتامين سي، الشعور بطعم معدني في الفم، خاصةً إذا كان العلاج عبارة عن مستحلب أو تركيبة فوارة.7- عدوى الأنف أو الحلقمرضى الجيوب الأنفية، معرضين للشعور بالطعم المعدني بالفم، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية للمساعدة في تنظيف الجيوب الأنفية.8- الحمل المبكرتؤثر تقلبات الهرمونات في الجسم أثناء الحمل، على الحواس كالتذوق والشم، لكن لاداعي للقلق، لأن تغييرات التذوق هذه مؤقتة فقط خلال فترة الحمل.9- عسر الهضمقد يؤدي ارتجاع الحمض أو عسر الهضم، لحدوث مشاكل في التذوق، وعادةً ما يوصف هذا بالأحساس بوجود طعم مر في الفم، فضلا عن الشعور بطعم أو مذاق حمضى فى الفم بين الحين والآخر، لذا يمكن أن يساعد استخدام الأدوية الخاصة بعلاج ارتجاع الحمض في التحكم بذلك.