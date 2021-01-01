المقتنيات القديمة، أصبحت بمثابة الكنوز المدفونة لدى مالكيها بعد أن تزايد الطلب على الأشياء النادرة، منها التي يحرص التجار على الذهاب إلى المزادات لشرائها بأقل الأسعار؛ من أجل إعادة بيعها مرة أخرى بأموال طائلة إلى عشاقها، إلا أنها تلقى منافسة شرسة مع التجار الآخرين في المجال ذاته، إذ يتم تقسيم المزاد إلى عدد من التخصصات الخاصة بالمقتنيات لا يمكن تخطيها.
وعلى الرغم من عدم قدرة بعض التجار على تخطي بعض التخصصات في المزادات، إلا أنهم يستطيعون شرائها من المواطنين، بآلاف الجنيهات، من بينها كاميرا قديمة تصل أسعارها إلى 5 آلاف جنيه مصري.
اعتقاد بعض الأشخاص بأن تلك الأدوات «خردة»، سرعان ما تلاشى بعد زيادة الطلب عليه داخل السوق المصري، لتتحول الخردة إلى كنوز، نظرًا لأن مالكها يستطيع تكوين ثروة طائلة بمجرد امتلاك عدد كبير منها.
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التعليقات على كاميرا قديمة تباع في مصر بـ 5 الآف جنيه: «مطلوبة حتى لو مش شغالة»
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